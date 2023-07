Ariel Henry annonce une fois de plus la formation d’un CEP et un remaniement ministériel

​

Ariel Henry annonce une fois de plus la constitution du Conseil électoral provisoire et un remaniement ministériel.

Le Premier ministre, Dr Ariel Henry, à son retour du sommet de la CARICOM, ce jeudi 6 juillet, lors d’un point de presse au salon diplomatique de l’aéroport international Toussaint Louverture, a annoncé une fois de plus la constitution d’un CEP et un remaniement ministériel. Tout comme dans son discours à Jamaïque, il a encore fait miroiter un partage de responsabilité dans le cadre d’un remaniement du cabinet ministériel et dit vouloir mettre le cap sur les élections.

“ Je vous invite à garder votre calme. Nous avons besoin de la paix et de sécurité que les bandits ne peuvent nous procurer. Dans les semaines à venir nous allons concerter avec les acteurs politiques, de la société civile et du secteur des affaires pour travailler sur la constitution; mettre sur pied un CEP afin d’organiser les élections et faire un remaniement ministériel”, a-t-il déclare.

Il a expliqué que ces derniers jours, son gouvernement a multiplié des rencontres au niveau de la diplomatie dans un souci de trouver de l’aide pour résoudre les problèmes auxquels fait face le pays. M. Henry informe également que le ministre des affaires étrangères, Jean Victor Généus a participé à la réunion du conseil de sécurité des Nations-Unies qui va décider du sort du pays.

