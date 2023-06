Ariel Henry appelle à lancer le processus électoral après une période intérimaire prolongée, lors de son retour du sommet de la Jamaïque

​

“La période intérimaire à trop durée, nous devons mettre en branle le processus électoral”, déclare Ariel Henry à son retour du sommet de la Jamaïque.

Le premier ministre Ariel Henry, en marge du sommet tenu à la Jamaïque entre les acteurs haïtiens sur la crise que connait le pays, lors d’une conférence de presse le mercredi 14 juin 2023, au salon diplomatique de l’aéroport international Toussaint Louverture, n’a pas pris le contre pied de la perception générale que le bilan de ce sommet est bien trop mitigé pour nous sortir de l’impasse.

Même s’il refuse de questionner l’utilité de la démarche surtout quand on considère que les deux camps sont restés ferme sur leur position mais il a exprimé des regrets. “Le gouvernement avait souhaité parvenir à une déclaration commune avec tous les participants sur quelques sujets autour desquels on pouvait facilement trouver des consensus. On avait proposer, discuter sur la sécurité, l’organisation de bonnes élections et la réforme constitutionnelle. Le dialogue n’a pas encore abouti aux résultats souhaités mais nous allons continuer “, a-t-il dit.

La poursuite du dialogue de son point de vue s’inscrit déjà dans un canevas. Le gouvernement et le HCT veulent faire des changements au sein du cabinet ministériel, l’administration publique, dans la diplomatie et des collectivités territoriales. Mais il ne compte pas dialoguer à n’en plus finir.

“Cela va faire bientôt deux ans depuis qu’a commencé cette période intérimaire. Nous avons cherché sans arrêt à construire des consensus pour trouver des accords qui nous permettent d’aller de l’avant. La période intérimaire a trop duré, nous devons mettre en branle le processus électoral, mettre entre place un conseil électoral crédible et le cap sur des élections générales”, a déclaré M. Henry.

Par ailleurs, il affirme que la sécurité étant une urgence, le gouvernement continue à travailler pour trouver un accompagnement et des moyens pour les forces de sécurité en vue de créer cet environnement de sécurité qui permettrait aux partis politiques, aux candidats de faire campagne.

