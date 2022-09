Ariel Henry, contest?, promet un train de mesures

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

En interview dans la presse et en conf?rence de presse, des responsables politiques comme les ex-s?nateurs Youri Latortue, leader de AAA, membre de l’accord PEN et Mo?se Jean Charles ne jurent que par le d?part du PM Ariel Henry.

<>, a inform? le communiqu? de la Primature qui intervient ? moins de 24 heures d’une nouvelle manifestation ? Port-au-Prince pour dire non ? la p?nurie de carburant, la vie ch?re et montrer la porte ? M. Henry.

Le Premier ministre Ariel Henry, qui s’?tait jusqu’ici emmur? dans le silence alors que des manifestants de plus en plus nombreux ? travers le pays r?clament son d?part du pouvoir depuis plusieurs semaines sur fond d’aggravation de la crise de carburant, de l’ins?curit?, de la vie ch?re, a reconnu la <> et promet l’adoption dans <> d’une s?rie de mesures, a inform? un communiqu? de la Primature, mardi 6 septembre 2022.

