Ariel Henry d?signe une d?l?gation de n?gociations et attend la r?ponse de Montana

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Premier ministre a finalement r?pondu aux correspondances du Bureau de suivi de l’accord de Montana. Dans une lettre adress?e le 24 juin 2022 ? Magali Comeau Denis, Ariel Henry a pr?sent? les noms de neuf personnes, signataires de l’accord du 11 septembre, qui devront mener les n?gociations politiques. Le chef de la Primature, qui veut aussi impliquer le Comit? de m?diation et d’autres secteurs dans les pourparlers, invite l’accord de Montana ? dire s’il est d’accord avec cette d?marche et affirme qu’il est pr?t ? fixer une date pour reprendre les n?gociations…

Apr?s plus d’un mois de tergiversations et de surplace, les lignes bougent enfin entre Ariel Henry et l’accord de Montana. << Des r?centes correspondances de votre organisation, j'ai retenu avec plaisir que les points d'accord entre le gouvernement et les compatriotes du groupe de Montana et leurs alli?s sont



finalement plus importants que les points de divergence. Cela permet d’augurer une r?elle possibilit? de trouver une entente avec ce groupe et avec d’autres pour progresser dans la cr?ation d’un environnement aussi serein que possible, en vue d’aller rapidement vers une consultation populaire sur certains aspects controvers?s de notre Constitution et l’organisation d’?lections libres, transparentes et inclusives >>, lit-on dans la correspondance d’Ariel Henry ? Magali Comeau Denis.

Selon le Premier ministre dans cette correspondance, puisque l’?quipe de Montana n’a pas d’objection sur les quatre points de discussions qu’il leur avait pr?c?demment soumis, il estime que c’est <>.

? ce niveau, Ariel Henry fait r?f?rence ? l’accord du 11 septembre. Implicitement, il invite les membres de l’accord de Montana ? adh?rer ? cet accord sign? avec entre autres des anciens opposants farouches au feu pr?sident Jovenel Mo?se.



<>, a exhort? le chef du gouvernement dans cette correspondance adress?e aux tenants de l’accord de Montana.

Pour Ariel Henry, <>.

<>



Neuf personnalit?s pour mener les n?gociations politiques avec l’?quipe de Montana

Dans cette correspondance, Ariel Henry en a profit? pour r?pondre ? l’une des demandes des membres de l’accord de Montana. Il a d?sign? les membres de sa d?l?gation qui devra participer aux n?gociations politiques. << Pour les discussions avec le groupe de Montana et les autres secteurs qui souhaitent



apporter leur contribution ? la recherche d’une solution durable, je vous soumets ci-apr?s les



noms des personnes repr?sentant les signataires de l’Accord du 11 septembre 2021. Il s’agit de :



Edmonde Supplice Beauzile et Alix Richard (secr?taire g?n?ral du Conseil des ministres), deux responsables de l’organisation politique Fusion ; Andr? Michel et Marjorie Michel du Secteur d?mocratique et populaire ; ?mile H?rard Charles de MTVAyiti ; Josu? Pierre-Louis, secr?taire g?n?ral de la pr?sidence ; Louis G?rald Gilles, responsable du parti politique Nou la ; Domingue Orgella, responsable d’organisation de la soci?t? civile et G?nard Joseph, secr?taire d’Etat ? l’Int?gration des personnes handicap?es.

Ariel Henry souhaite aussi la participation du comit? de m?dication dans ces n?gociations politiques. <>, a ?crit le Premier ministre.

Hughes C?lestin, Dunois Eric Cantave, Patrick Joseph, A. Rodon Bien-Aim?, Ernst Mathurin, Jacques Ted St- Dic et Magali Comeau Denis sont les sept personnalit?s d?j? d?sign?es par les membres de l’accord de Montana pour n?gocier avec Ariel Henry. Ils ont ?t? choisis par les deux ?lus de l’accord de Montana (Fritz Alphonse Jean et Steven Beno?t), PEN, GREH, le Bureau de suivi et le Conseil national de transition de l’accord de Montana.

<>, a confi? au Nouvelliste Ted St-Dic, interrog? sur la r?cente correspondance du Premier ministre.