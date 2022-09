Ariel Henry en Floride pour rencontrer un <> en Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Premier ministre Ariel Henry et des membres de son cabinet ont laiss? Ha?ti pour les USA pour rencontrer des investisseurs. <>, a inform? un tweet de la Primature, mercredi 7 septembre 2022.

Le voyage du Premier Ariel Henry intervient alors que son d?part est r?clam? par des manifestants de plus en plus nombreux ? Port-au-Prince et en province.

Ha?ti est ? sa quatri?me ann?e de r?cession ?conomique sur fond d’aggravation de l’ins?curit?, de quasi si?ge de la zone m?tropolitaine de Port-au-Prince par des gangs arm?s.

La population et les affaires p?tissent de cette situation sur fond d’augmentation de l’inflation, 30.5 en juillet.

Le Centre de facilitation des investissements (CFI), contact? par Le Nouvelliste via le ministre du Commerce et de l’Industrie, Ricardin St Jean, depuis plus d’un mois, n’a toujours pas partag? d’informations sur le volume d’investissements directs ?trangers (IDE) pour ces 12 derniers mois.

RA