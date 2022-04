Ariel Henry espere toujours organiser des elections cette annee

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Depuis l’interruption des negociations avec les membres de l’accord de Montana le 14 fevrier dernier, le Premier ministre observe une pause dans sa recherche de consensus politique et de dialogue avec les acteurs politiques et de la societe civile. Le Dr Henry a boude trois invitations du tiers du Senat qui voulait initier un processus de discussion sur la crise politique. Alors qu’il peine a former un Conseil electoral provisoire et completer les membres de la Cour de cassation par-devant laquelle le CEP doit preter serment, le locataire de la Primature maintient le cap vers des elections cette annee.

Selon le Premier ministre, dans sa lettre de cadrage aux membres de son gouvernement, parmi les risques a mitiger pour le reste de l’exercice fiscal 2021-2022, il y a <>

<>, a explique Ariel Henry dans cette lettre de cadrage.

Le Premier ministre a indique que <>