Ariel Henry et sa délégation, au Suriname, discutent de la coopération entre les deux pays

Invité à la célébration de l’indépendance du Suriname, Ariel Henry et sa délégation discutent de la coopération entre les deux pays.

Le Premier ministre haïtien, Ariel Henry qui a laissé le pays, le jeudi 23 novembre 2023, à la tête d’une délégation composée entre autres des ministres de la défense et du commerce, en vue de participer, à la cérémonie de célébration du 48e anniversaire d’indépendance du Suriname a été reçu au palais par le président Chandrikapersad Santokhi. Ils ont eu des discussions approfondies sur le renforcement de la coopération entre les deux pays.

Lors de cette réunion bilatérale, la délégation haïtienne s’est entretenue avec les dirigeants du pays hôte autour du renforcement de la coopération entre la République d’Haiti et la République de Suriname, de la sécurité, de la gestion des flux migratoires, des échanges commerciaux et de l’agriculture.

Les protagonistes ont souligné l’importance d’un dialogue continu au sein de la région des Caraïbes pour relever les défis dans les domaines de la démocratie, de la migration, de la santé, de la résilience, du changement climatique et de la protection de la région en tant que zone de paix. Ils se sont également penché sur la nécessité de promouvoir et de renforcer le commerce et l’investissement pour rétablir le développement socio-économique.

Le président Santokhi a noté dans sa déclaration au palais que la visite du PM Henry ajoute une nouvelle dimension aux relations bilatérales entre les deux nations. Le Suriname et Haïti conviennent qu’une solidarité active entre les deux peuples et une compréhension mutuelle sont nécessaires pour renforcer et promouvoir les relations de coopération bilatérale, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, a-t-il ajouté.

Les deux chefs d’État et de gouvernement ont également abordé la nécessité d’une migration sûre et ordonnée. Un autre point abordé a été la situation difficile en matière de sécurité en Haïti et la nécessité d’une action coordonnée de la communauté internationale pour aider Haïti à rétablir une sécurité durable. Ils ont convenu de faire progresser la coopération entre les deux pays.

