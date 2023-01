Ariel Henry et ses coups d’?p?e dans l’eau

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Premier ministre Ariel Henry est en poste depuis pr?s d’un an et demi. Il a depuis r?ussi ? asseoir son pouvoir en prenant le contr?le de toutes les institutions importantes du pays. A c?t? de la Primature, Ariel Henry occupe le portefeuille de l’Int?rieur et des Collectivit?s territoriales depuis le renvoi de l’ex-ministre controvers? Liszt Quitel, en novembre dernier. En plus, il occupe officieusement la fonction de pr?sident de la R?publique. Sous l’administration d’Henry il n’y a que le pouvoir ex?cutif au commande m?me si le pouvoir judiciaire a donn? signe de vie avec la publication cette semaine de la liste des juges certifi?s et non certifi?s. A c?t? du pouvoir absolu ou presque dont dispose Ariel Henry, il a le soutien de la communaut? internationale.

En d?pit de tout, le Premier ministre Ariel Henry continue de tourner en rond ou de faire du surplace dans la crise ha?tienne. L’accord du 21 d?cembre 2022 va-t-il lui permettre de commencer ? diriger ? La r?ponse semble ?tre encore floue. Le consensus n?cessaire pour relever les d?fis identifi?s dans l’accord est loin d’?tre trouv?. S’il est vrai que l’accord est publi? dans Le Moniteur avec des dizaines de noms l’endossant, Ariel Henry peine ? franchir de nouvelles ?tapes.

Le chef du gouvernement a promis de faire de 2023 une ann?e ?lectorale. Ariel Henry est-il conscient du chemin ? parcourir pour y arriver ? Chaque jour perdu met en p?ril la r?ussite d’un tel projet. Pourtant jusqu’? aujourd’hui, la mise en place du Conseil ?lectoral n’est pas ? l’ordre du jour. Le gouvernement a aussi l’ambition de doter le pays d’une nouvelle constitution. La question ne pr?occupe personne. M?me pas le gouvernement.

Le r?tablissement d’un climat s?curitaire ? travers le pays est un pr?alable ? la tenue d’?lections au cours de l’ann?e 2023. La demande du gouvernement d’envoi d’une force militaire ?trang?re pour combattre les gangs reste en suspens ? l’Onu. Le gouvernement a-t-il un plan B pour aborder ce probl?me au cas o? la communaut? internationale continue de le rouler dans la farine ? En attendant que ce plan B soit rendu public, la population ha?tienne continue de payer un lourd tribut ? l’ins?curit?.

Le pays est autant pr?occup? par l’ins?curit? que par la mont?e vertigineuse des prix des produits de premi?re n?cessit?. Les programmes sociaux du gouvernement pourront-ils diminuer les cons?quences de la mont?e des prix sur les couches d?favoris?es de la population ? Il faudrait d’abord que les programmes sociaux atteignent r?ellement les personnes vis?es.

Quand on consid?re que le gouvernement est incapable de combattre le march? noir du carburant, faut-il prendre au s?rieux sa promesse de r?soudre des probl?mes plus complexes comme l’ins?curit? et la mis?re ?