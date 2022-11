Ariel Henry install? comme ministre de l’Int?rieur et des Collectivit?s territoriales

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Dans ses propos de circonstances, le ministre Liszt Quitel a souhait? un bon retour ? son successeur, qui avait d?j? occup? cette fonction par le pass?. Le ministre sortant s’est f?licit? de la modernisation du service des documents d’identit? des citoyens vivant en Ha?ti et dans la diaspora. <>, a fait savoir Liszt Quitel. Il a ?galement ?num?r? comme r?alisations l’identification unique du patrimoine b?ti, l’informatisation du syst?me d’imp?t locatif et l’interconnexion des collectivit?s.

Le premier ministre Ariel Henry a pris les r?nes du minist?re de l’Int?rieur et des Collectivit?s territoriales ce lundi 14 novembre. Le chef du gouvernement remplace ? ce poste le ministre sortant Liszt Quitel. Ce d?part de M. Quitel intervient dans un contexte d’adoption par les Etats-Unis de sanctions contre des politiciens et hommes d’affaires qui encouragent ou commettent la violence en Ha?ti.

