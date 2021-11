The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le premier ministre a change huit ministres de son cabinet. Pas des moindres. Des politiques et des techniciens s’en vont. Ariel Henry mis a part, il ne reste dans le nouveau cabinet qu’un seul ministre choisi par le president Moise : celui de l’Economie et des Finances, Michel Patrick Boisvert.

Le depart le plus marquant est celui de Claude Joseph, ministre des Affaires etrangeres et des Cultes et ancien premier ministre interimaire du president Jovenel Moise, qui apres son deces, Ariel Henry n’etant pas encore investi dans ses fonctions, s’etait positionne comme la seule voix legitime jusqu’a ce que le Core group tranche en sa defaveur.

Depuis quelques semaines le torchon brulait entre le ministre des Affaires etrangeres et le chef du gouvernement. Les relations entre Haiti et la Republique dominicaine et des declarations du chancelier etaient au coeur du differend. Il y avait deux coqs dans la bassecour, le premier ministre a tranche.

Avec son nouveau gouvernement, une nouvelle fois de 18 membres, le premier ministre garde la meme architecture gouvernementale que certains estiment ne pas convenir a notre situation actuelle. Faute de moyens et de projets, il y a des ministeres qui ne sont d’aucune utilite.

Cela dit, Ariel Henry prend la main. Il se separe de certains proches du defunt president, de l’ex-president Michel Martelly et de partis politiques qui avaient accouru au chevet du pouvoir en juillet dernier. Quatre mois apres son installation, avec ce deuxieme gouvernement, Henry est a la barre.

Le premier ministre manie cependant le changement avec prudence. Il continue de materner les forces en presence tout en ouvrant le cabinet a de nouveaux allies signataires de l’accord du 11 septembre. Il revient avec d’anciens ministres experimentes et des tetes que l’on decouvre pour la premiere fois au sommet de l’Etat.

Ce nouveau gouvernement, en attendant les reactions des absents, devra se colleter a l’insecurite et relever le defi de l’ajustement des prix des carburants. Il a un nouveau budget a preparer et devra donner corps au relevement post-seisme du grand Sud mis sur le papier par le ministre sortant Dieuseul Simon Desras avec le PDNA presente cette semaine.

Le premier ministre Ariel Henry a pris son temps pour changer de gouvernement. On verra dans les jours et semaines a venir s’il a bien dose la metamorphose ou s’il fait un saut dans l’inconnu. Le pays est impatient de voir a l’oeuvre les nouveaux venus et le fonctionnement du nouvel attelage.