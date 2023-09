Ariel Henry quitte le pays à destination de New York, pour participer à la 78e Assemblée générale des Nations unies

​

​

Ariel Henry quitte la capitale à destination de New York, pour participer aux débats généraux de la 78e Assemblée générale des Nations unies.

Le Premier ministre, Dr Ariel HENRY, a quitté la capitale, ce dimanche 17 septembre, à destination de New York, pour participer aux débats généraux de la 78e Assemblée générale des Nations unies.

Il est accompagné de représentants du Haut Conseil de la Transition, des ministères des Affaires étrangères, de la Planification et de la Coopération externe, de la Santé publique et de la Population et de collaborateurs de la Primature.

En l’absence du Premier ministre, l’intérim est assuré par le ministre de l’Économie et des Finances, Monsieur Michel Patrick Boisvert.

Selon un communiqué de la primature, lors de sa participation à cette Assemblée générale, le PM réitérera sa demande urgente de support robuste à la PNH en vue du rétablissement de la sécurité sur tout le territoire national.

Il va délivrer à la tribune des Nations unies son message, le 22 septembre 2023, au cours duquel il défendra les droits et les intérêts du peuple haïtien.

En marge de cette session, le chef du gouvernement participera à de nombreux panels et rencontres bilatérales avec des chefs d’Etat et de gouvernement de plusieurs pays de l’Hémisphère occidental, d’Afrique, d’Europe et d’Asie.

