Ariel Henry renouvelle aux policiers le soutien “inébranlable” de son gouvernement, à l’occasion des 28 ans de la PNH

Célébration du 28ème anniversaire de la PNH : le Premier ministre Ariel Henry renouvelle aux policiers le soutien “inébranlable” de son gouvernement.

À l’occasion de la célébration du 28ème anniversaire de la Police Nationale d’Haïti (PNH) ce lundi 12 juin, une messe eucharistique a été chantée à l’Académie Nationale de Police, située sur la route des Frères. Le Premier ministre Ariel Henry, qui se trouve actuellement à Kingston, en a profité pour réitérer son soutien aux agents de l’institution policière.

Pour marquer les 28 années d’existence de la Police Nationale d’Haïti (PNH), le haut commandement de l’institution policière a fait chanter une messe eucharistique, célébrée par Monseigneur Pierre André Dumas, à l’Académie Nationale de Police (ENP) sur la route de Frères, à Pétion-Ville. Outre les membres du haut commandement de la PNH, des représentants du gouvernement tels que le Premier ministre par intérim, le ministre de l’économie et des finances, Michel Patrick Boisvert, la président du HCT, Mirlande Manigat , la Présidente de la CSC/CA,Marie Neltha Fétière, la ministre ai de la justice et de la sécurité publique, Émmelie Prophète Milcé, des membres du haut État-major des FAD’H, des représentants du corps diplomatique et consulaire, entre autres, étaient présents à cette cérémonie.

Le premier ministre Ariel Henry qui se retrouve actuellement à Kingston, Jamaïque, dans le cadre du forum politique organisé par la Caricom s’est exprimé à l’occasion de ce 28ème anniversaire, à travers plusieurs messages sur les réseaux sociaux. Le chef du gouvernement a tenu d’abord à “saluer le courage, la détermination, le professionnalisme des vaillants policiers, qui, chaque jour, se sacrifient, mettent leur vie en péril, pour protéger la population”.

Le Premier Henry a également assuré que son gouvernement accompagnera les policiers pour une institution plus professionnelle. “Je renouvelle à ces braves agents, ainsi qu’au haut Commandement, le soutien inébranlable de mon gouvernement, tout en les assurant de notre volonté de les accompagner dans la quête d’une Police plus professionnelle, dynamique, performante, moderne et équipée”, a-t-il fait savoir, tout en rendant hommage aux policiers tués dans l’exercice de leur fonction.

Dans son discours de circonstances, le Directeur général a.i de la PNH, Frantz Elbé, a salué les acquis sécuritaires obtenus depuis une année grâce aux policiers, à la population et les partenaires internationaux de la PNH. ” Il y a de cela un an, je me tenais devant la grande majorité d’entre vous et devant la nation toute entière, pour prendre des engagements, au nom de l’institution policière, de mobiliser toutes ses ressources et de mener une lutte ardue contre les gangs criminelles et leurs complices, pour que la paix et la sécurité reviennent dans nos rues et nos demeures”, a-t-il rappelé.

En guise de réalisation, le DG Frantz Elbé a évoqué le cas du déblocage du Terminal de Varreux, la neutralisation du chef de gang “Ti Makak” et le démantèlement de sa bande, la neutralisation de plusieurs membres influents de certains gangs dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince et dans l’Artibonite, occasionnant ainsi l’affaiblissement de ces organisations criminelles et une baisse considérable des actes de criminalité, notamment le “Kidnapping” durant ces deux derniers mois. “Ces acquis sécuritaires ont été réalisés avec le sang versé de nos vaillants policiers sur le champ de bataille pour la paix, la justice, bref, pour l’État de droit en Haïti”, a-t-il souligné.

Le DG Frantz Elbé en a profité pour adresser des remerciements au Premier ministre Ariel Henry et à ses ministres de l’économie et de la justice pour leur accompagnement au développement de l’institution policière et au bien-être de ses membres, par l’augmentation des primes de risque, l’augmentation du salaire des policiers, la régularisation de la carte de débit, l’institution du Décret d’Indemnisation, l’implémentation de l’ONA-Police, la création d’une coopérative, le Projet du Plan Spécial de Retraite. “Les remerciements de la PNH s’étendent à tous les autres membres du gouvernement et de partenaires internationaux, les organismes de défense de droits humains et de la société civile, les membres de la presse, pour leur soutien continu”, a-t-il indiqué.

Prenant la parole au nom du Premier ministre Ariel Henry, le ministre de l’économie et des finances, Michel Patrick Boisvert, a adressé les remerciements du gouvernement et de la population aux agents de la PNH pour le travail accompli, très souvent dans des conditions extrêmement difficiles. “Bien que le moment soit à la fête et à la réjouissance, je m’en voudrais de ne pas adresser des mots à la mémoire de nos frères policiers et nos sœurs policières qui sont tombés sur le champ de bataille ou dans l’exercice de leur fonction. Aux familles éplorées, à l’Institution policière ainsi qu’aux amis (es) des disparus (es), nous renouvelons nos sympathies”, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre par intérim a aussi assuré le haut-commandement de la PNH du soutien du gouvernement dans son travail. ” À l’Institution policière, nous disons que nous savons que la tâche est immense et que les défis sont énormes. Cependant, soyez assurée que vous n’êtes pas seule. Le gouvernement auquel j’appartiens […] sera toujours à vos côtés pour vous appuyer dans vos efforts pour combattre les gangs armés qui terrorisent la population […]”, a-t-il promis.

De son côté, la ministre ai de la justice et de la sécurité publique, Émmelie Prophète Milcé, a félicité le travail accompli par la PNH ces derniers mois.” Depuis quelques mois, la police obtient des résultats probants et gagne des batailles importantes, a-t-elle fait savoir. Je veux publiquement féliciter le haut état-major, la chaîne de commandement de la PNH, les membres des forces d’intervention, les agents qui risquent leur vie sur le terrain au quotidien parce que vous avez permis à la police de continuer à défendre ses valeurs, à tenir ses promesses et être plus exigeante envers elle-même en dépit des moyens limités.”

Pour Émmelie Prophète Milcé, la commémoration des 28 années d’existence de la PNH est l’occasion de se rappeler de tous les drames vécus par l’institution et montrer notre reconnaissance envers ceux et celles ayant péri en défendant tout un pays et sa population. “En même temps, c’est une belle consolation lorsque l’on se rend compte à quel point la détermination de la police apporte de bons résultats, a-t-elle souligné. Beaucoup de quartier peuvent essouffler, beaucoup de bandits sont neutralisés. Nombre d’entre eux prennent la fuite. Nous ne nous réveillons plus avec des nouvelles d’enlèvement chaque matin. La population recommence à féliciter la police. Le gouvernement et moi en tant ministre de la justice applaudissons au nom de tous les Haïtiens.”

“La seule façon pour que la police honore valablement la mémoire des agents tombés en cours de route est de continuer à apporter des résultats pour que le pays soit totalement débloqué, pour que les Haïtiens recommencent à vivre, que les biens et les marchandises puisent circuler partout, et qu’il y ait des élections afin que les citoyens choisissent leur avenir et des représentants pouvant défendre leurs intérêts”, a-t-elle ajouté.

