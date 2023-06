​

Ariel Henry revient de la France plein d’espoir pour le déploiement d’une force multinationale dans le pays pour combattre les bandits armés

Le premier ministre, Ariel Henry, de retour du sommet organisé par le Président Emmanuel MACRON pour un Nouveau Pacte Financier Mondial, ce dimanche 25 juin 2023, au salon diplomatique de l’aéroport international Toussaint Louverture, n’a pas caché son optimisme quant à la satisfaction de la demande du gouvernement produite auprès de la communauté internationale l’année dernière et réitéré ce mois juin – dans une correspondance adressée au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres – concernant le déploiement d’une force multinationale dans le pays pour combattre les bandits armés.

“Il y a plusieurs signes que tous les amis d’Haïti comprennent la crise qui persiste dans le pays. Depuis le sommet de la Jamaïque, nous avons remarqué de bons signaux de l’OEA. Mais je peux vous dire que nous avons de nombreux autres signes indiquant que le soutient que nous attendons pour une force de sécurité robuste n’est pas trop loin”, a t-il informé.

Le chef du gouvernement haïtien a aussi dressé un bilan de sa participation au sommet en soulignant les différentes rencontres bilatérales qu’il a eues. “J’ai eu un long entretien avec le Président Lula du Brésil. Il avait avec lui des conseillers qui connaissent bien le dossier haïtien. Le Brésil veut aider notre pays à sortir de ce mauvais pas. Il a une bonne compréhension de notre situation”, a-t-il dit.

M. Henry precise qua Lula est en parfait accord avec nous sur l’urgence de rétablir la sécurité, et sur le fait que toute action dans ce domaine devait s’accompagner de programme d’investissements importants pour éradiquer la misère et la pauvreté qui touche des millions de nos compatriotes. Le Président Lula a promis, ajoute-il, de se faire l’avocat d’Haïti auprès de tous les pays qu’il aura à visiter et de toutes les instances internationales où la voix du Brésil compte.

Le PM Henry a affirmé que le président Emmanuel Macron a rappelé l’engagement de la France aux côtés d’Haïti et sa volonté de continuer à travailler avec d’autres collègues pour une réponse aux demandes formulées par notre pays. Aussi, la Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie Louise Muchikiwabo, ancienne ministre des affaires étrangères du Rwanda, souhaite un véritable rapprochement entre Haïti avec son pays.

Il a fait savoir que sa visite a été l’occasion de resserrer les liens avec nos frères d’Afrique et de constater leur connaissance de la situation qui prévaut chez nous et leur volonté de nous accompagner dans la mesure de leurs moyens. Nous avons eu des discussions intéressantes avec le président en exercice de l’Union Africaine et des Comores Azali Assoumani, ainsi que le président de la Commission de l’Union Africaine Moussa Faki Mahamat. Ils ont tous les deux manifesté leur solidarité avec le peuple haïtien et exprimé leur souhait d’un rapprochement avec notre pays.

Par ailleurs, Ariel Henry avance que nos problèmes d’insécurité mobilisent toute notre attention, absorbent toute notre énergie et ne nous laissent peu ou pas de temps pour nous pencher sur les grandes questions dont on parle dans tous les forums internationaux ou régionaux et qui nous concernent et concernent l’avenir de notre pays et de notre jeunesse. Il est temps que nous sortions de cette crise politique et sécuritaire qui a trop duré, a-t-il martelé.

