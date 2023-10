​

​

Ariel Henry s’est rendu au Mexique pour un sommet de deux jours sur le développement et la migration.

La délégation haïtienne qui participait à Ottawa au sommet Canada-CARICOM a laissé le pays hôte ce vendredi 20 octobre pour se rendre à Palenque dans l’État du Chiapas, au Mexique, à l’invitation du président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, pour participer, les 21 et 22 octobre 2023, à un Sommet sur le développement et la migration.

Selon un communiqué de la primature, ce sommet réunira des chefs d’Etat et de gouvernement des pays d’Amérique latine et des Caraïbes comme Belize, Colombie, Costa Rica, Cuba, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama et Venezuela qui sont directement inclus dans les principales routes des flux migratoires allant du nord de l’Amérique du Sud vers l’Amérique du Nord.

Le premier ministre haïtien plaidera pour des investissements massifs dans les pays d’origine des migrants, poursuit le communiqué, dans le souci de leur offrir un avenir et une espérance chez eux pour combattre la misère et favoriser la création de richesses et d’opportunités pour une vie meilleure.

