Ariel Henry va-t-il violer son propre accord?

Les Haitiens ont le chic de ne pas pouvoir s’entendre. De ne pa trouver d’accord. Quand cela arrive enfin, les signataires sont souvent les premiers qui cherchent a ne pas respecter leurs engagements.

L’accord du 11 septembre, dit de la primature, qui lie le premier ministre Ariel Henry a des acteurs de la societe civile et de la classe politique, seul accord signe et publie dans le journal officiel Le Moniteur, dispose dans sa section V qui traite du Conseil electoral provisoire et des elections plus, precisement dans l’article 14: “Environ une semaine apres l’installation du nouveau cabinet ministeriel, il est cree suivant l’esprit de l’article 289 de la Constitution, un organe electoral avec les representants issus des secteurs suivants :

o La Conference episcopale d’Haiti (CEH) et l’Eglise episcopale

o Les Cultes reformes

o Le secteur vodou / paysans

o Les associations de patrons de presse ANMH et AMI

o Les organisations de droits Humains

o La Conference des recteurs d’universite

o Les organisations feminines

o Les organisations paysannes

o La diaspora

En cas de desistement ou d’incapacite de l’un des secteurs susmentionnes, le gouvernement pourvoit a sa defaillance.”

Le premier ministre n’a pas encore le nouveau gouvernement qui doit sortir des termes de l’accord que des lettres sont deja envoyees aux secteurs pour designer des membres pour former le nouveau CEP.

Est-ce une nouvelle version de la charrue et des boeufs? De l’oeuf et de la poule ?

Le pays a-t-il avant tout besoin d’un nouveau gouvernement ou d’un nouveau CEP ?

A cette question, un tres haut responsable de l’actuelle administration a avoue au Nouvelliste que les negociations pour monter le nouveau gouvernement sont toujours en cours. Les rencontres avec les signataires des autres accords et des forces politiques se poursuivent. Selon lui, rien n’empeche de mener les deux demarches en meme temps. Former le CEP prendra du temps, monter le gouvernement prend du temps. Aucun des deux n’existera tant qu’un texte les nommant ne sera pas publie dans Le Moniteur.

A ecouter ce responsable, l’accord n’est pas viole. Le premier ministre veut avancer car le pays a des echeances et des defis qui ne peuvent pas attendre.

Autre remarque de ceux qui suivent l’application de l’accord de la Primature, le CEP est cree en vertu de l’article 289 de la constitution de 1987. Il y est dit un membre par secteur. Pas trois membres par secteur.

Demander trois membres par secteur, pour que le gouvernement en choisisse un, laisse le choix au seul gouvernement de choisir les neuf membres, deplore un observateur avise de la politique haitienne.

“Tout gouvernement qui reclame trois membres par secteur cherche deja a orienter le processus electoral “, selon lui.

Il est trop tot pour faire un proces d’intention au premier ministre Ariel Henry ni de prononcer un verdict sur les intentions des secteurs qui n’arrivent pas a s’entendre sur un seul accord.

Il est trop tot meme si le pays meurt un peu plus chaque jour a force de ne resoudre aucune des crises qui le mine.