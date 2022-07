Armes et violence, comment les USA vont-ils aider Ha?ti ?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les douaniers de Port-de-Paix ont proc?d? ? une nouvelle saisie d’armes sur un bateau en provenance des ?tats-Unis d’Am?rique, jeudi 21 juillet 2022.

C’est la troisi?me saisie d’armes et de munitions en ce mois de juillet. Un m?me d?nominateur commun relie toutes les affaires : les ?tats-Unis pays de provenance des mat?riels de mort.

Aux USA, il est l?gal et facile d’acheter toutes sortes d’armes et de minutions sans permis particulier. Sans aucune question. Il est facile de se procurer dans certains ?tats armes et munitions en quantit? dans les gun shop qui pullulent et lors des gun show. Et on peut se fournir sur le march? noir. C’est banal tant les armes circulent.

?tre en procession de stocks d’armes est courant sauf quand, pour une raison ou une autre, vous vous faites pincer par la police ou une des nombreuses agences qui s’occupent de la s?curit?.

Il est aussi tr?s facile de faire sortir par petites quantit?s, en une ou plusieurs fois, n’importe quelle cargaison d’armes et de munitions des USA. Au pays du commerce roi, exporter est une simple formalit?. Ceux qui ont d?j? assist? ? l’envoi de container, de voiture, de drum ou de bokit en Ha?ti savent bien qu’il n’existe aucune v?rification des cargaisons.

Bien entendu, la police, les douanes, une des agences de s?curit? am?ricaine peut vous mettre la main au collet ou signaler au pays de destination votre arriv?e. Si c’est le cas vous ?tes arr?t? pour violation de plusieurs lois au port de destination ou aux USA, si on prend le cas d’Ha?ti.

Sauf groupes ou individus sous surveillance, les forces de l’ordre aux USA ne se pr?occupent pas de prot?ger les pays ?trangers de ceux qui essaient d’y introduire frauduleusement des biens ou des marchandises.

Il revient ? la douane, aux garde-c?tes et ? la police de chaque pays de surveiller ses fronti?res. Dans le cas d’Ha?ti, nos fronti?res passoires sont notre principal probl?me. A force de laisser prosp?rer la contrebande officiellement, toutes sortes de produits, y compris les armes et munitions, passent sans trop de difficult?s. Sauf quand les douaniers ou les policiers d?cident de faire leur travail.

Nos faiblesses ?tant connues, il est ? se demander comment les USA, pays de provenance, et les USA principaux formateurs et bailleurs de la police et des Garde-c?tes peuvent aider Ha?ti ?

Depuis l’?poque de Hamilton, c?l?bre navire des Garde-c?tes am?ricaines qui surveillait les voyages clandestins, interceptait les bateaux-canter, les d?truisait et ramenait en Ha?ti les passagers, les USA savent comment faire pour boucler les mers d’Ha?ti depuis les ann?es 80, sous la pr?sidence de Jean-Claude Duvalier. Ils savent aussi comment d?tecter les bateaux <> sur le Miami river pour emp?cher les cargaisons de drogue d’entrer aux USA. Vont-ils aider ? mettre fin au trafic des armes et munitions?

Ha?ti a-t-il officiellement sollicit? l’aide am?ricaine sur la question?

Est-ce ? la demande des autorit?s ha?tiennes que les USA se sont oppos?s ? la proposition chinoise d’imposer un embargo sur les armes en Ha?ti lors du renouvellement du mandat du BINUH ?

Les USA ont-il un plan plus efficace ?

Qu’en est-il des millions de dollars d’aide annonc?s depuis janvier pour renforcer la PNH?

Principal soutien du gouvernement ha?tien, quelque soit le chef de l’ex?cutif, les USA sont bien au courant des probl?mes. Vont-ils enfin commencer ? aider vraiment Ha?ti ou vont-ils continuer ? mettre comme pr? requis l’accord des accords ?