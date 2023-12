Arrestation de 10 présumés bandits et des objets saisis à Marigot par la Police du Sud-Est

​

​

La Police du Sud-Est a procédé à l’arrestation de 10 présumés bandits et à la saisie de plusieurs objets à Marigot.‌

Lors d’une opération policière dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 décembre 2023, la Police du Sud-Est a procédé à l’arrestation de dix individus faisant partie d’un foyer de gang, opérant à Figuier, une localité de la commune de Marigot. Selon une note de l’institution policière, ce foyer de gang installé depuis plusieurs jours est contrôlé par Mackendy et Junior Sainsurin, deux frères et membres actifs du gang de Gran Ravin.

“Braquage des motards, vol de motocyclettes et viol sont quelques-uns des actes compromettants dont sont victimes des citoyens de Figuier de ces malfrats” informe la note policière qui souligne également que les nommés Wilken Louissaint, Jean Fredly Faustin, Dieufaite Coffy et Anderson Pierre, dit ” Anis ” ont été arrêtés pour leur affiliation à ce gang et Stanley Sainsurin, frère de Junior Sainsurin, a également été appréhendé.

Lors de cette opération, la Police informe que deux armes de fabrication artisanale ont été retrouvées chez Anderson Pierre et des accessoires de motocyclettes ont été saisis chez le nommé Jean Fredly Faustin et Alienson Clerveau, Jean André Joassaint, Djouby Joassaint et Rood Jeef Duverger, Lavoiyis Pierre, qui avait en sa possession une arme factice, ont été appréhendés dans le cadre de cette affaire.

La note souligne que ces dix individus, ils sont gardés à vue en attendant les suites judiciaires nécessaires.

