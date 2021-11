Arrestation de Samir Handal, l’un des suspects dans l’assassinat de Jovenel Moise

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’homme d’affaires Samir Handal, objet d’un mandat d’amener emis par le parquet de Port-au-Prince, a ete interpelle ce lundi 15 novembre en Turquie. Une source diplomatique a confirme l’information au Nouvelliste. <>, a revele cette source au Nouvelliste.

<>, a poursuivi cette source.

L’arrestation de Samir Handal, avance cette source au journal, est le fruit de l’entraide judiciaire sollicitee par le ministre des Affaires etrangeres Claude Joseph. Ce, afin de rendre justice au president Jovenel Moise assassine chez lui dans la nuit du 6 au 7 juillet dernier.

Fin juillet, le chef du parquet de Port-au-Prince de l’epoque, Me Bed Ford Claude, avait emis des mandats d’amener contre Paul Denis et Line Balthazar, les pasteurs Gerald Bataille et Gerard Forge Janvier et l’homme d’affaires Samir Handal pour leur implication presumee dans l’assassinat du president Moise. D’autres suspects, faisant l’objet de mandats d’amener ou d’avis de recherche, ne sont pas encore interpelles. C’est le cas notamment de Joseph Felix Badio, John Joel Joseph et Wendelle Coq Thelot.

Mi-octobre, l’assaillant colombien Mario Antonio Palacios Palacios a ete arrete en Jamaique. Selon la police, il faisait partie de la premiere equipe de mercenaires qui se sont introduits dans la residence du president Jovenel Moise dans la nuit du 6 au 7 juillet.