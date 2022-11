Arrestation d’un inspecteur de police pour trafic illicite de munitions

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’inspecteur divisionnaire Pierre Wakin, affect? au Palais national, a ?t? arr?t? dans la nuit du vendredi 11 novembre, ? Morne-?-Cabris pour trafic illicite de munitions et association de malfaiteurs.

L’inspecteur divisionnaire a ?t? arr?t? par la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) lors d’une op?ration de filature. Le grad? revenait de Bellad?re ? bord d’un v?hicule Toyota Land Cruiser de quatre portes, de couleur blanche, immatricul? SE-00315.

Il avait en sa possession 4 000 cartouches de calibre 5.56, 41 autres de calibre 9mm, trois chargeurs de pistolet, un pistolet ainsi que deux t?l?phones portables. Une somme de plus de 900 000 gourdes, ?galement trouv?e en sa possession, a ?t? saisie par la police.

