Arrivee ce jeudi d’une mission americaine apres la tempete Foote

Le Secretaire adjoint aux affaires de l’hemisphere occidental Brian A. Nichols et le directeur principal du Conseil de securite nationale (NSC), pour l’hemisphere occidental Juan Gonzalez se rendront a Miami, en Floride et a Port-au-Prince, du 29 septembre au 1er octobre, a informe l’ambassade des Etats-Unis a Port-au-Prince dans un communique, mercredi 29 septembre 2021.

<< Le 29 septembre, a Miami, ils rencontreront des acteurs cubano-americains et haitiano-americains. Pendant leur sejour en Haiti, du 30 septembre au 1er octobre, ils rencontreront des groupes de la societe civile, des acteurs politiques, le Premier ministre Ariel Henry et le ministre des Affaires etrangeres Claude Joseph, pour discuter d'un processus dirige par les Haitiens tracant la voie vers des elections democratiques en Haiti, de la reponse a la migration haitienne, de securite, du soutien et de la reconstruction suite au tremblement de terre du 14 aout et de la pandemie de la COVID-19.

<>, a tweete Brian Nichols, estimant vital l’agenda conduit par les Haitiens vers des elections democratiques, le recouvrement apres le seisme, l’amelioration de la securite et le support aux migrants. Cette mission de haut niveau arrive dans le pays apres la tempete provoquee par la demission de l’envoye special en Haiti de Joe Biden Daniel Foote qui avait denonce a la fois les mauvais traitements infliges aux migrants a Del Rio, aux Texas et les erreurs de la politique americaine en Haiti.