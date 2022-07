Arr?t? ? Porto Rico, Evans Lescouflair, accus? de viol et de p?dophilie, rapatri? en Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’ex-ministre des Sports Evans Lescouflair, objet d’un mandat d’amener ?mis pour viol, abus sexuels et atteinte ? la pudeur, arr?t? samedi dernier ? Porto Rico, a ?t? remis ce mercredi, ? la fronti?re avec la R?publique dominicaine, ? une d?l?gation POLIFRONT-DCPJ, a inform? la PNH sur son compte Facebook. Evans Lescouflair, activement recherch? par le Bureau central national de l’Interpol (BCN-Interpol/DCPJ), est gard? ? vue ? la DCPJ en attendant les suites judiciaires.

Les photos du transfert montrent l’ex-ministre de Ren? Pr?val, casquette grise, t-shirt blanc, lunettes de soleil et un jacket couvrant son avant-bras.

Lescouflair avait quitt? le pays sans r?pondre ? l’invitation, le 12 mai 2022, du commissaire du gouvernement pr?s le tribunal de premi?re instance de Port-au-Prince, Me Jacques Lafontant, suite ? une plainte, entre autres, du sieur Claude Alix Bertrand.

M. Claude Alix Bertrand, dans la presse, avait confi? avoir subi des viols ? r?p?tition et des agressions sexuelles de la part d’Evans Lescouflair, moniteur de sport ? l’?poque ? l’institution St-Louis de Gonzague. Cela a commenc? alors qu’il avait onze ans, ? la fin des ann?es 80. <>, a confi? Claude-Alix Bertrand, soulignant que les <>. <>, a soutenu tout de go Claude-Alix Bertrand, capitaine de l’?quipe de polo ha?tienne, ambassadeur de l’Unesco pour Ha?ti et propri?taire de la publication Polo Life Style, en interview avec Le Nouvelliste, mercredi 2 f?vrier 2022.

Il a indiqu? avoir ?t? <>, parce qu’il n’avait pas particip? avec enthousiasme ? la classe de sport et qu’il devait reprendre des exercices. Mais apr?s le d?part de tout le monde, M. Lescouflair s’est adonn? ? des fr?lements, a expliqu? Claude-Alix Bertrand. << C'est apr?s le d?part de tout le monde qu'il m'a demand? de descendre mon pantalon. Il m'a touch? dans mes parties intimes d'une fa?on dont on ne m'avait jamais touch? auparavant. C'?tait tr?s inconfortable pour moi. Je lui ai demand? pourquoi il me touchait comme ?a. Il m'a demand? plusieurs fois : <>, a indiqu? Claude Alix Bertrand, soulignant que M. Evans Lescouflair, plus ?g? que ses parents, bien connu ? l’?cole, avait <>. <>, avait fait savoir Claude Alix Bertrand. <>, avait-il ajout?, soulignant se souvenir de ce bureau ?loign? des salles de classe, de l’odeur de choses que prenait Evans Lescouflair.

Premi?re ?tape vers la justice

Contact? par le journal, Claude Alix Bertrand a indiqu? qu’une premi?re ?tape a ?t? franchie avec l’arrestation de M. Lescouflair. <>, a indiqu? Claude Alix Bertrand. <>, a-t-il soutenu.

Pour M. Bertrand les agressions sexuelles commises par des p?do-criminels doivent interpeller toute la soci?t?. Il y va de la protection des enfants, a expliqu? Claude Alix Bertrand, qui a ?voqu? d’autres plaintes, dont celles de la famille d’un mineur, un footballeur qui s’est suicid? apr?s avoir <>.

Lescouflair est accus? d’avoir abus? de gar?ons du syst?me de formation du Club Sportif Saint-Louis apr?s avoir mis en place un programme d’acad?mie connu sous le nom d’Anafoot avec l’entra?neur Jacques Succ?s Orisme en 2008. Orisme est d?c?d? en avril 2020, selon un article du journal britannique The Guardian.

“Lescouflair disait toujours ? Jacky de surveiller ce gar?on “, a d?clar? une victime pr?sum?e qui ne voulait pas ?tre nomm?e, selon The Guardian. “Chaque fois que Lescouflair venait, un gar?on ?tait ‘puni’. Cela se passait dans la chambre de Jacky. Ce dernier a ?galement viol? beaucoup d’entre nous. Mais d’autres personnes ont abus? de nous – c’?tait terrible. Pendant les trois mois que j’ai pass?s l?-bas, c’?tait un cauchemar. Comme je l’ai dit, certains de mes amis sont partis avec moi. Nous ?tions des enfants et en fuite. Nous ?tions dans trois cat?gories : moins de 15 ans, moins de 17 ans et moins de 20 ans. J’avais 14 ans quand c’est arriv?. Et vous savez, un de mes amis est mort ? cause de cela. Il s’est suicid? en 2008. Il ?tait une victime de Lescouflair”, peut-on lire dans ce journal.

La m?re du joueur d?c?d?, selon The Guardian, a d?clar? : “Nous avons tellement peur. Lescouflair est toujours un homme puissant. Nous ne faisons pas confiance ? la justice ou ? la police ha?tienne. Notre fils est mort apr?s avoir ?t? viol? par cet homme. Nous voulons faire quelque chose, mais quoi ? Nous pourrions ?tre tu?s rien qu’en r?v?lant notre existence.”

<>, a confi? l’ex-colonel Himmler R?bu, ex-ministre des Sports et de l’Action civique.

Une pr?c?dente accusation de viol et de p?dophilie

Evans Lescouflair avait fait l’objet d’une double plainte pour viol et p?dophilie port?e par Wilio Dor, un mineur de 16 ans. La plainte avait ?t? d?pos?e le 3 ao?t 2010. Le commissaire du gouvernement pr?s le tribunal de premi?re instance de Port-au-Prince, Me Harricydas Auguste, constatant l’irrecevabilit? du certificat m?dical r?alis? le 5 ao?t 2010 alors que les faits pr?sum?s de viol sur la personne de Willio Dor se sont produits le 2 janvier 2010, avait d?cid? de classer le dossier sans suite.

Roberson Alphonse