Artisanat en fete 2021 sous le signe de la solidarite avec les artisans

Max E. Chauvet, directeur general de Le Nouvelliste, co-organisateur de cette foire avec IRPAH, le souligne d’emblee et met en avant, lors de la conference de presse traditionnelle de lancement, a l’hotel Marriott mercredi 8 decembre, <> consentis en ce sens par les organisateurs et les sponsors. <>, a explique Max E. Chauvet au moment d’appeler <> a faire le deplacement, a venir faire les emplettes de fin d’annee, a Tara’s, samedi 11 et dimanche 12 decembre 2021.

<>, a soutenu Chauvet, soulignant que des artisans du grand Sud, frappes par le seisme, affecte par l’insecurite a Martissant, et ceux du Plateau central se sont deja organises pour etre a Port-au-Prince.

Pour Max E. Chauvet, la mobilisation des acheteurs est tout aussi necessaire a la preservation de l’artisanat, <>.

Max E. Chauvet a souligne que l’exode concerne aussi des artisans. Ils quittent le pays comme toutes les autres categories de professionnels. Toutefois le danger reside dans la perte d’un savoir-faire qui se transmet de pere en fils, de mere en fille. <>, s’est inquiete Max E. Chauvet, qui, loin de jeter l’eponge, croit que l’on doit tabler sur une strategie pour que l’artisanat haitien atteigne des marches dans la Caraibe, les sites visites par des millions de touristes chaque annee.

<>, a rencheri Frantz Duval, redacteur en chef de Le Nouvelliste et coordonnateur de la foire dont le succes est celui des artisans, des organisateurs et des sponsors.

Les sponsors, un roc pour Artisanat en fete

<>, a confie Pierre Richard Laneau, le representant de la Unibank, sponsor traditionnel qui deploiera toute son armada technologique, Unicarte, Unibank Tout Kote, pour permettre a ses clients d’acheter a Artisanat en fete. La Unibank continuera de fournir son appui pour que les artisans <> leurs creations. La banque cinq etoiles, selon Pierre Richard Laneau, a appuye les artisans via Micro-credit national pour constituer des stocks. <>, a-t-il poursuivi.

La Fondation Barbancourt promeut et preserve l’heritage culturel haitien. Elle est fiere de supporter Artisanat en fete, a indique Gregory Moricette de la Fondation Barbancourt. <>, a-t-il poursuivi. La Fondation Barbancourt poursuivra son initiative visant a honorer un artisan ayant participe a la foire. Il y aura un kiosque ou les produits de la societe du rhum Barbancourt seront exposes, a ajoute Gregory Moricette.

Ndiaga Seck, responsable de la Communication de la Unicef, a souligne le sens dans lequel l’Unicef s’associe a l’evenement cette annee 2021 qui marque les 75 ans de l’organisation. L’Unicef, partenaire du Petit Nouvelliste, une publication du Nouvelliste destinee aux enfants, sensible a la place que fait Artisanat en fete aux enfants, a annonce la presence sur le site de la foire de ses ambassadeurs, les chanteurs Jean Jean Roosevelt et BIC. Il y aura un stand de <>. Cette application, utilisee par 40 000 jeunes Haitiens, permet d’effectuer des sondages. Ces jeunes s’engagent aussi lorsque les communautes vivent des moments d’adversite, comme c’etait le cas lors du seisme du 14 aout dans le grand Sud, a explique Ndiaga Seck.

Les organisateurs de la foire ont place les enfants au coeur du projet, a fait savoir Frantz Duval. Pour eux, et avec le soutien des partenaires, il y aura cette annee encore des activites recreatives et pedagogiques, a precise M. Duval, qui soutient que les organisateurs ont fait leur part pour s’assurer de la securite du site et la mise a disposition de moyens d’eviter des contaminations a la Covid-19.

Comme Frantz Duval, Max Chauvet a dit mettre l’accent sur l’importance de realiser l’evenement et sur le sens de la contribution des partenaires comme IRPAH, la brasserie la Couronne, la Unibank, la Fondation Barbancourt, la Digicel, le ministere de l’Economie et des Finances, le ministere des Affaires sociales et du Travail, le ministere du Tourisme, le ministere de la Culture et de la Communication, le ministere de la Planification et de la cooperation externe, FDI, APN, ONA, la BID, la Unicef, l’ambassade de Taiwan en Haiti. <>, a dit Frantz Duval a l’approche de la foire, un saut dans l’univers de la creation ou le champ des possibilites est sans cesse repousse.