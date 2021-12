Artisanat en fete, l’emerveillement encore au rendez-vous

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Samedi 11 decembre, c’est un site mouvemente, delicatement decore pour l’occasion, que nous avons retrouve. Entre les rayons de ce soleil qui refuse de cacher sa splendeur et cette brise qui souffle au milieu du feuillage persistant des pins, le site de Tara’s offre un cadre enchanteur digne de recevoir toute la plenitude de la creativite haitienne en deux jours. Les dispositions de securite donnent une quietude d’esprit rare en ces temps de trouble et d’incertitude. Nous sommes a Artisanat en fete, la plus grande vitrine de toute la Caraibe pour les artisans.

L’entree principale franchie. C’est un monde d’emerveillement qui s’ouvre devant nous. Bienvenu bouleversement. Bienvenu frisson. Le premier coup d’oeil donne naissance a une vague d’emotions qu’on ne ressent que quand les mots sont rares a trouver. Cette sensation de vouloir decrire l’indescriptible, de placer un nom sur l’innommable. Artisanat en fete cette annee, c’est plus de 200 artisans venus des quatre coins du pays, de Camp-Perrin ou de Jacmel, du grand Nord, en passant par le Plateau central pour arriver dans la zone metropolitaine.

<>, s’exclame Somoika Adelait, 19 ans. Elle est a sa premiere participation a Artisanat en fete.

Le site est organise tel qu’il est difficile de se perdre au milieu de cet univers de creativite. Un regard un peu plus au nord du site, ce sont des toiles des dignes heritiers du mouvement Saint Soleil qui nous subjuguent. <>, confie Onel, peintre du mouvement Saint Soleil. Il a integre le mouvement depuis ses quatre ans, ajoute-t-il.

Impossible de se diriger vers ces peintures sans s’extasier devant l’exceptionnalite des pieces en metal decoupe des artisans de Noailles. Dans cette zone du site, un certain Ricoeur Bruno, l’un des derniers maitres forgerons de la Caraibe, expose des pieces inedites, realisees soigneusement. Il a l’air heureux d’etre la.

Au milieu du site, si, physiquement, l’on parvient a trouver ses reperes, c’est loin d’etre le cas mentalement tant une grande diversite de creations est presentee au visiteur. Pierre taillee, fleur en papier foamy, ceramique, papier mache, macrame, sculpture en bois… le regardeur fait la navette dans sa tete au fond de cet univers de creativite. Chaque stand est un petit monde avec ses astres et sa part de frisson. Chaque artisan est un pilote qui initie le regardeur aux plaisirs de son monde. Chaque creation est une experience singuliere. L’experience esthetique a de cette unicite telle que chaque oeuvre nous raconte son histoire de maniere singuliere.

Au milieu de cet univers d’enchantement, des milliers de gens defilent toute la journee, entre 9 heures et 16 heures. Quand certains font des emplettes d’un stand a un autre, d’un artisan a un autre, d’autres se contentent de jouir du privilege d’etre temoin de l’immense talent de nos artisans.

Bijoux, broderie, perlage, pailletage, art de la recuperation, ce qu’on retrouve un peu au sud-est du site est tout aussi envoutant. Des vetements au design unique, des sacs a main, des souliers en cuir qui offrent confort et elegance. Mais il y a aussi ces artistes qui se servent de l’art pour sauver la planete. Ce sont des enfants handicapes qui fabriquent des meubles avec les roues des chaises roulantes irreparables. C’est une femme, une artiste extraordinaire, Marie Roseline Cheron Seide, qui fabrique des meubles de reve avec ressorts, jantes de moto, vilebrequins, moteurs et autres pieces de vehicules qui devaient etre des dechets.

Impossible de parcourir ce site sans s’extasier. Impossible de ne pas avoir de frisson. Impossible de ne pas rever. Par moments, de la musique contemporaine vole au visiteur des pas peu ou prou artistiques ou quelques dehanchements qui surprennent.

Nous sommes le dimanche. Si le premier jour n’a pas ete trop rejouissant pour certains artisans, le second n’en a pas ete ainsi. Il est 11 heures quand le site est rempli a craquer. Des gens de toutes les couches, haitiens comme etrangers. Simples citoyens ou officiels. Veritable claque a la conjoncture. Des milliers de gens ont defile durant les deux jours a Tara’s.

Artisanat en fete est vecue comme un moment a part, un monde construit sur mesure pour s’echapper a ce quotidien trop longtemps pris en otage par les tenebres. Maxo Saint-Louis est etudiant en sociologie a l’Universite d’Etat d’Haiti. Au-dela de la creativite des artisans, ce qui lui plait le plus, c’est le sens de cet evenement : voir venir autant de gens a Artisanat en fete, c’est la preuve que l’Haitien veut vivre et choisit de resister. Un point de vue partage par Jens Kraus-Masse, ambassadeur d’Allemagne en Haiti. Le diplomate allemand est un habitue d’Artisanat en fete. Cette annee encore, l’art haitien ne l’a pas moins emerveille.

Le Premier ministre Ariel Henry a egalement plonge le regard dans l’univers subjuguant de nos artisans a Artisanat en fete. Il en est ressorti envoute, selon ses dires. <>, s’emerveille Ariel Henry avant d’ajouter que l’art peut aider a relever ce pays.

Le directeur de Le Nouvelliste est satisfait de cette 15e edition. Pour Max Chauvet, l’evenement est un grand succes. Meme si le premier jour a ete timide en termes de vente pour les artisans, le second a ete different car il y avait beaucoup plus de gens, reprend-il. Pour rappel, l’Artisanat en fete est une initiative du journal Le Nouvelliste et de l’Institut de recherche et de promotion de l’art haitien (IRPAH).