Artisanat en f?te: des artisans prennent place d?j? au Karibe

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les meubles de Sainry Pluviose, fabriqu?s ? partir de racines et de troncs d’arbres, seront encore au rendez-vous cette ann?e. L’artisan de Camp-Perrin a parcouru des kilom?tres, brav? le no man’s land de Martissant, afin de participer ? l’?v?nement. <>, a-t-il d?clar?.

