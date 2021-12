Artistes et artisans r?compens?s ? Jacmel par le minist?re de la Culture et de la Communication

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pour marquer la No?l ce 2021 ? Jacmel, le minist?re de la Culture et de la Communication a choisi d’accompagner des cr?ateurs dans plusieurs familles culturelles tout en alimentant la ville en ambiance et en animation. Cet accompagnement s’est concentr? sur deux grandes activit?s : un concours de fanals organis? le 23 d?cembre par la direction d?partementale dans le Sud’Est et la 10e ?dition du village de No?l r?alis?e par l’Association aides et action..

La direction d?partementale de la Culture…

Le jeudi 23 d?cembre 2021, t?t dans la soir?e, la direction d?partementale de la Culture et de la Communication a transform? le centre d’interpr?tation du carnaval de Jacmel, au port touristique, en une oasis de f?te, de remerciements et de partage avec la remise des primes aux trois gagnants parmi les 11 artisans inscrits au concours de fanal r?alis? sur le th?me <>. Cette soir?e a ?t? l’occasion aussi pour la DDCC d’honorer Didier Civil, Vady Confident et ?ric Lafond, trois des cinq meilleurs artisans et peintres du Sud’Est. Par? des couleurs vives de No?l, et ventil? par la brise hivernale de la baie de Jacmel, le centre d’interpr?tation du carnaval de cette ville ?tait bond? ? craquer de gens majoritairement jeunes et d’adolescents. Les d?coratrices ont arrang? les masques de carnaval tout le long des murs lat?raux de la salle en prenant le soin de les faire tous tourner leur visage vers le panel comme les invit?s.

Dieunica Leycha Barth?lemy, Ch?ry Bernachely Ch?ry, et Ralph ?vens Jean Pierre, ont cons?cutivement re?u les 75 000 60 000 et 25 000 gourdes comme primes consacr?es respectivement aux premier, deuxi?me et troisi?me prix.

Dieunica Barth?lemy, l’unique fille parmi les trois finalistes, a repr?sent? l’ancienne place Toussaint Louverture de Jacmel, qui a ?t? d?truite, malgr? l’avis d?favorable de la population jacm?lienne ? ce projet sous la pr?sidence de Jean- Bertrand Aristide au d?but des ann?es 2000. ? la vue de la maquette de cette ancienne place, le chauvinisme de toute une l?gion de Jacm?liens pr?sents a vite pris le d??u.

Ch?ry Bernachely a re?u les 60 000 gourdes de la deuxi?me place avec sa maquette repr?sentant le marche en fer de Jacmel, monument historique de cette ville, berceau d’Alcius Charmant, qui a connu la p?riode florissante de l’?conomie jacm?lienne.

Jean-Pierre Ralph ?vens, lui, a recu les 25 000 gourdes de la troisi?me place pour la repr?sentation de la maison Rigaud Cadet.

<> a comment? mademoiselle Barth?lemy.

<>, a estim? Pierre Ulysse, responsable des relations avec les groupes culturels ? la direction d?partementale de la Culture.

Avec une carri?re de 53 ans, le guitariste P?tuel Nicolas, ancien maestro du groupe Les Jouvenceaux de Jacmel, a re?u les honneurs du minist?re de la Culture ?galement, ? cette soir?e, par le biais du directeur d?partemental adjoint, Jean Luckenson.

<>, croit Jean Luckenson, directeur d?partemental adjoint ? la DDCC.

Artistes peintres et artisans, Vady Confident, Didier Civil et ?ric Lafond ont eux aussi re?u du minist?re de la Culture une distinction pour l’ensemble de leur oeuvre.