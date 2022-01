ASHAPS: Une r?tivit? infond?e

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Par Alix CARRE

Tout au d?but de son existence, l’ASHAPS pouvait ?tre consid?r?e comme une confession, un engagement sacerdotal. On y croyait ardemment. On se sacrifiait pour atteindre les objectifs fix?s. Tous, ensemble avaient pris la r?solution de mieux s’organiser pour pouvoir servir de mani?re plus active la cause de la presse sportive et du sport national.

Malgr? les petites imperfections de leur gestion, les directoires qui se sont succ?d? depuis Ao?t 1986 ont vraiment su? pour assurer la bonne gouvernance de l’Association. Ils ont eu tous droit ? l’estime des membres adh?rents, des dirigeants de nos associations sportives, des athl?tes et m?me du public sportif.

Quant ? pr?sent, de toute ?vidence, la situation se r?v?le pr?occupante si vrai que le bilan ne d?voile point le r?confort et la fiert?. C’est une marche ? reculons, mesquine et sans motif r?el. Les d?positaires d?missionnaires du flambeau ne savaient probablement pas ? quel saint se vouer pour sortir du marasme. Ils paraissaient peut ?tre englu?s par la d?licatesse du management de l’association, peut ?tre surpris par le scepticisme et la m?fiance des coll?gues et m?me peut ?tre d?rout?s par les bisbilles intestines obstruant la voie de l’harmonie, de la solidarit? et surtout, g?nitrice de la dispersion de ses propres prog?nitures et de la d?sertion de ses protecteurs naturels.

Ainsi, est-il d?concertant de constater une fl?trissure palpable au niveau de la brillance de cette coalition journalistique alors que la passivit? et le d?sint?r?t semblent vouloir s’installer en lieu et place de cette euphorie et de ce d?passement, r?v?lateurs de la performance qui avaient m?rit? le satisfecit de plus d’un..

Certes, la flamme ne brille point comme auparavant. Par contre, c’est une chance que l’ASHAPS n’a pas perdu tous ses rep?res. On peut encore s’attendre ? un redressement oblig?, puisque la presse sportive ha?tienne ne peut revenir ? son isolement tant sur le plan national que sur le plan international. Nos journalistes sportifs sont condamn?s ? se rallier et ? s’organiser pour d?fendre leur int?r?t et le prestige de la profession, m?me lorsque les sensibilit?s et les visions ne sont pas toujours pareilles.

Il est vrai que l’ASHAPS s’inscrit dans un partenariat privil?gi? avec les ?tablissements sportifs nationaux et les associations internationales comme l’AIPS (Association Internationales de la Presse Sportive). Pourtant, on conviendra ?galement que l’ASHAPS est un acquis honorable et avantageux pour la presse sportive ha?tienne. Il reste et demeure tout aussi ?vident que cette coalition se veut ?tre la propri?t? indiscutable des journalistes sportifs militant ? travers le pays.

La fondation de l’ASHAPS r?pond ? une mission explicite, visant la promotion des travailleurs de la presse sportive ha?tienne par la mise en oeuvre de tous les moyens pertinents pour y parvenir. L’ASHAPS existe non seulement aux fins de contribuer au perfectionnement et ? la formation continue de ses membres dans le cadre de leur profession, mais encore pour leur garantir de meilleures conditions de travail au cours de la couverture des ?preuves sportives. Une gestion ad?quate devrait offrir une certaine visibilit? b?n?fique ? l’ensemble de la corporation. Une gouvernance saine pourrait aussi attirer l’admiration et drainer des sympathisants et des interlocuteurs r?ceptifs et de bonne foi au sein des diff?rentes composantes de la soci?t?, appel?es ? appuyer l’association dans ses d?marches l?gitimes, probes et statutaires.L’existence de l’ASHAPS est de permettre aux journalistes sportifs de retirer leur carte internationale d’identification en vue de leur accr?ditation sans grande difficult? dans le cadre des ?v?nements sportifs mondiaux, ou r?gionaux. L’ASHAPS existe pour galvaniser et conscientiser les responsables de l’Etat ha?tien, les m?c?nes, les dirigeants sportifs et les pratiquants en vue d’une meilleure conduite de l’organisation encore approximative du sport national, de la structuration effective de nos institutions sportives, de l’?tablissement de la l?gislation et de la modernisation rentabilisable des activit?s sportives en Ha?ti. Ce qui pourra en retour, provoquer un rejaillissement positif sur la presse sportive ha?tienne.

Dans cette optique, nous estimons qu’il ne faudrait pas uniquement se distancer et se verser dans la facilit? des r?primandesst?riles. On devrait de pr?f?rence s’impliquer ? fond. Les confr?res et consoeurs en activit? auraient int?r?t a ce que l’ASHAPS puisse trouver la bonne carburation qui lui permettra de sortir de son amu?ssement, de se courber aux exigences r?glementaires et de renouer avec le dynamisme et le pragmatisme de d?part. Il faudra un savoir-faire, une motivation, une solidarit?susceptible de d?clencher l’espoir et le retour du printemps. Il faudra s’atteler ? faire remonter la fi?vre de l’appartenance, mener des actions incitatives en vue de faciliter le regain de confiance et favoriser la continuit? de la mission qui pr?ne le rayonnement de notre presse sportive et le rehaussement de l’image du sport national.

La presse sportive est un produit de l’organisation sportive. D’o? la presse sportive est tributaire des activit?s sportives. Et vice-versa ! Autant dire que les d?vou?s coll?gues de la confr?rie ASHAPS devraient continuer ? se liguer avec d?termination et r?alisme pour la sauvegarde de leur patrimoine professionnel et pour un soutien sans rel?che ? la valorisation du sport en Ha?ti. La d?construction des manifestations sportives r?guli?res conduira in?luctablement ? la mise ? sec du bassin de l’information sportive et partant ? la d?cr?pitude de la fonction de journaliste sportif.

Alors mesdames, messieurs les journalistes sportifs, la chronicit? de cette singuli?re l?thargie n’a pas vraiment sa raison d’?tre ! Il est temps de s’en d?partir afin que l’ASHAPS puisse accomplir sa noble mission et, du m?me coup, porter assistance au sport national durement ?prouv? !

Alix CARRE

Ex-secr?taireg?n?ral de l’ASHAPS

Email : [email protected]