Suite à l’assassinat du président de la République Jovenel Moïse, la Fédération des barreaux d’Haïti (FBH), tiraillée entre stupeur et consternation, condamne sans nuance cette impressionnante démonstration de force et présente ses condoléances aux proches du défunt et vœux de rétablissement à sa femme madame Martine Moïse. Pour la FBH, ce crime qui survient onze mois après l’assassinat du bâtonnier Monferrier Dorval marque une nouvelle étape dans la désintégration des institution…