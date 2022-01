Assassinat de Jovenel Mo?se : d’anciens hauts fonctionnaires sollicitent l’OEA, la chancellerie ha?tienne proteste

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’ancien Premier ministre par int?rim et ministre des Affaires ?trang?res Claude Joseph, l’ancien ministre de la Justice Rockfeller Vincent et l’ancien commissaire du gouvernement Me Bedford Claude ont rencontr?, jeudi 27 janvier 2022, le secr?taire g?n?ral de l’OEA, Luis Almagro. Les discussions se d?roulaient autour de l’enqu?te sur l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se. Sur Twitter, Claude Joseph a indiqu? que lui et ses coll?gues ont sollicit? du secr?taire g?n?ral de l’OEA <>.

Joint par t?l?phone ce vendredi, l’ancien chancelier a fait savoir que la rencontre avait eu lieu ? la demande des anciens hauts fonctionnaires, ce, poursuit-il, afin d’?voquer le blocage de l’enqu?te sur l’assassinat de Jovenel Mo?se. <>, a d?clar? l’ancien chef du gouvernement.

L’ancien ministre des Affaires ?trang?res a ?galement indiqu? qu’ils ont d?montr? au secr?taire g?n?ral de l’OEA que l’actuel chef du gouvernement ha?tien est un suspect qui fera tout pour que l’enqu?te n’aboutisse pas. <>, a soutenu Claude Joseph, qui estime que de par sa fragilit?, Ariel Henry ne peut pas engager l’Etat dans de grands projets, notamment l’organisation d’?lections.

Claude Joseph indique que le secr?taire g?n?ral a ?t? tr?s r?ceptif aux discussions. Selon lui, la demande des anciens hauts fonctionnaires sera examin?e au sein de l’organisation. <>, a promis Claude Joseph.

Le gouvernement ha?tien proteste

Le ministre des Affaires ?trang?res ha?tien Jean Victor G?n?us s’est adress? au secr?taire g?n?ral de l’OEA dans une correspondance en date du 27 janvier. Il a signifi? au secr?taire g?n?ral de l’OEA la <>. << Le gouvernement ha?tien vient d'apprendre avec stup?faction que vous avez re?u aujourd'hui au si?ge de l'Organisation des Etats Am?ricains (OEA) un groupe de personnes qui, sous le pr?texte de faire avancer l'enqu?te en cours sur l'assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se vous utilisent ? des fins de d?stabilisation d'Ha?ti en vue de poursuivre des objectifs politiques personnels. Notre surprise est d'autant plus grande, Monsieur le Secr?taire g?n?ral, que l'Organisation que vous avez le privil?ge de diriger est partie prenante avec le gouvernement ? ce difficile processus d'instauration et de consolidation d'un climat de stabilit?, de s?curit? et de paix afin de pouvoir organiser cette ann?e m?me ces ?lections libres, honn?tes et d?mocratiques devant doter au plus vite le pays d'un Pr?sident et d'?lus afin d'assurer le fonctionnement d?mocratique de ses institutions. Ce dont les Ha?tiens ont le plus besoin actuellement ce n'est plus de l'agitation, mais de pr?f?rence d'un climat d'apaisement permettant d'initier le processus devant aboutir ? une am?lioration des conditions socio-?conomiques de la population ? travers cette entreprise de reconstruction des r?gions d?vast?es par les ouragans et les derniers tremblements de terre que le Gouvernement s'efforce d'initier avec divers partenaires de la communaut? internationale. Ce que les Ha?tiens attendent aujourd'hui de ceux qui se disent ses <>, c’est qu’ils se sentent v?ritablement concern?s par ses souffrances et qu’ils se joignent ? ceux qui s’efforcent d’apporter des solutions ? ses probl?mes imm?diats et non s’unissent ? ses d?tracteurs, des p?cheurs en eau trouble dont la sp?cialit? est d’alimenter en permanence dans le pays une situation de tension, unique voie pour parvenir ? leurs fins >>, peut-on lire dans la correspondance.

Le ministre G?n?us a dit comprendre le souci du secr?taire g?n?ral de l’OEA de montrer au monde qu’il est un d?mocrate, dont les portes sont ouvertes ? tous les am?ricains du continent. Cependant, il a appel? Luis Almagro ? faire preuve d’objectivit?. << Toute action entreprise avec un secteur au d?triment d'un autre, toute prise

de position en faveur d’un camp ou d’un autre dans le cadre de diff?rends au sein des pays de la r?gion peut ?tre interpr?t?e comme un acte politique, injuste et partial. C’est justement pour ?viter cette confusion et prot?ger l’Institution que la Charte de l’Organisation, en vue de poursuivre la r?alisation de ses buts, a pens? ? cr?er diff?rents organes ayant chacun une mission sp?cifique >>, a fait remarquer Jean Victor G?n?us.

<>, conclut le chancelier dans sa lettre.