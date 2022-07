Assassinat de Jovenel Mo?se : la justice turque rejette la demande d’extradition et lib?re Samir Handal

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Un tribunal turc a rejet? ce lundi la demande d’extradition et lib?r? Samir Handal, recherch? par la justice ha?tienne pour son implication pr?sum?e dans l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se, en sa r?sidence, le 7 juillet 2021, huit mois apr?s son arrestation en novembre 2021, ? l’a?roport d’Istanbul, en provenance des Etats-Unis d’Am?rique.

<>, peut-on lire dans une d?p?che de l’agence Reuters, lundi 4 juillet 2022.

Samir Handal, homme d’affaires de nationalit? jordanienne <>, selon cette d?p?che.

Handal avait d?clar? qu’il ?tait innocent et que la notice rouge avait ?t? lev?e. <>, avait-il d?clar? au tribunal turc lors d’une pr?c?dente audience. <>, a-t-il d?clar? le 30 mai, selon ladite d?p?che.

Les avocats avaient d?clar? que Handal ne devait pas ?tre extrad? parce qu’il serait soumis aux travaux forc?s en Ha?ti et qu’il pourrait ?tre tortur? ou mourir en prison en raison des conditions s?v?res. Ils ont ?galement soulign? l’incertitude politique qui r?gne dans le pays, rappelant que le minist?re turc des Affaires ?trang?res avait mis en garde la semaine derni?re contre tout voyage en Ha?ti, invoquant l’augmentation de la criminalit? et des probl?mes de s?curit?.

<>, a d?clar? l’avocat Mahmut Barlas lundi.

Ha?ti a adress? une lettre aux autorit?s turques pour dire que Handal ne serait pas condamn? aux travaux forc?s.

Samir Handal a ?t? d?tenu en vertu d’une notice rouge d’Interpol alors qu’il transitait par la Turquie en provenance des ?tats-Unis et ? destination de la Jordanie en novembre dernier, mais ses avocats ont d?clar? que la notice rouge avait ?t? lev?e ult?rieurement ? leur demande.

Handal et ses avocats ont d?clar? que le suspect avait seulement lou? une maison ? Emmanuel Sanon, cerveau pr?sum? de l’assassinat, mais que Handal n’?tait pas au courant des plans.

Selon un rapport ?tabli en ao?t par la police ha?tienne, Handal avait accueilli ? son domicile de Port-au-Prince des “r?unions ? caract?re politique” auxquelles participait Sanon.

En mai 2022, un tribunal turc avait rejet? une demande de lib?ration de Samir Handal.

Plus de 40 suspects on ?t? arr?t?s dans le cadre de l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se. L’homme d’affaires ha?tiano-chilien Rodolphe Jaar, arr?t? en R?publique dominicaine en janvier, et l’ex-soldat colombien Mario Antonio Palacios, arr?t? au panama, et l’ex-s?nateur John Jo?l Joseph, arr?t? en Jama?que, tous inculp?s, sont incarc?r?s aux Etats-Unis.

La justice am?ricaine, fin avril, avait d?cid? de nommer un agent de s?curit? du minist?re am?ricain de la Justice pour g?rer et pr?senter uniquement au juge f?d?ral Jose Martinez des <>, class?es <>, afin de prot?ger le travail d’infiltration d’anciens informateurs du gouvernement am?ricain soup?onn?s d’avoir complot? l’assassinat du pr?sident ha?tien, Jovenel Mo?se, a rapport? le Miami Herald, 28 avril 2022.

Roberson Alphonse

Avec Reuters