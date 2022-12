Assassinat de Jovenel Mo?se : la police transf?re son rapport d’enqu?te au minist?re de la Justice

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Plus d’un an apr?s l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se chez lui ? P?lerin 5, l’Inspection g?n?rale de la Police nationale d’Haiti (IGPNH) a enfin soumis son rapport d’enqu?te dans ce dossier au minist?re de la Justice pour des suivis administratifs, confirme le porte-parole Gayry Desrosiers en conf?rence de presse ce mercredi 7 d?cembre.

