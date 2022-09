Assassinat de Jovenel Mo?se par des mercenaires colombiens, le pr?sident colombien pr?sente ses <> ? Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le pr?sident d’Ha?ti, Jovenel Mo?se, a ?t? assassin? chez lui, le 7 juillet 2021 par un commando de mercenaires colombiens, ont indiqu? les autorit?s. Trois de ces mercenaires ont ?t? tu?s, 18 autres, captur?s, sont emprisonn?s en Ha?ti. L’un d’entre eux, Mario Antonio Palacios Palacios, qui avait pu fuir Ha?ti, a ?t? appr?hend? ? Panama et conduit en Floride, aux USA, o? il est incarc?r? en compagnie de deux autres suspects: Rodolphe Jaar et l’ex-s?nateur John Jo?l Joseph.

Le pr?sident de la Colombie, Gustavo Petro, a annonc? avoir pr?sent? ses excuses ? Ha?ti pour l’assassinat de son pr?sident, Jovenel Mo?se, par des mercenaires colombiens. <>, a tweet? le pr?sident colombien, mercredi 21 septembre 2022, en marge de sa participation ? 77 ?me assembl?e des nations-un?tes,? New York.

