Assassinat de Monferrier Dorval et de Jovenel Moise : des dossiers sans domicile fixe

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Me Monferrier Dorval et Jovenel Moise ont ete tous les deux assassines chez eux a Pelerin 6. Deux juges d’instruction, Renord Regis et Loubens Elisee, se sont succede sur le dossier de l’assassinat du batonnier de l’ordre des avocats de Port-au-Prince. Quatre magistrats instructeurs : Mathieu Chanlatte, Garry Orelien, Chavannes Etienne et Merlan Belabre ont deja ete charges d’enqueter sur l’assassinat de Jovenel Moise. Aujourd’hui, les deux dossiers se retrouvent orphelins de juge d’instruction. La justice haitienne n’enquete pas sur ces meurtres.

Avant de confier le dossier de l’assassinat de Me Dorval a un troisieme juge d’instruction, le tribunal de premiere instance de Port-au-Prince doit etre reloge ailleurs qu’au Bicentenaire, a indique au Nouvelliste Me Robinson Pierre-Louis, secretaire general de l’ordre des avocats de Port-au-Prince. L’homme de loi a souligne que depuis le mois de janvier dernier, le barreau avait exige du doyen la distribution du dossier a un nouveau magistrat. Mais aujourd’hui, le barreau veut avant tout la delocalisation du palais de justice.

Selon Me Pierre-Louis, meme quand le dossier serait confie a un nouveau juge, il ne pourrait poser aucun acte parce qu’il n’a pas de bureau pour travailler.

Il faut rappeler que le dossier de l’assassinat du professeur Dorval a ete vole au tribunal de Port-au-Prince. Cependant, la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) a pu reconstituer le dossier.

S’agissant de la delocalisation du tribunal au Bicentenaire, le ministre de la Justice et de la Securite publique avait deja confie au Nouvelliste que trois immeubles etaient a l’etude pour loger le palais de justice. Il s’agit du local de l’AFPEC a Pacot, l’immeuble logeant la Banque de l’union haitienne (BUH) au bas de Lalue et le local de l’Institut Haitiano-Americain au Champ de Mars, selon Me Berto Dorce.

Sur le dossier de l’assassinat du president Jovenel Moise, il n’y a aucune evolution non plus, selon ce qu’a confie au Nouvelliste, le mardi 10 mai, le juge Merlan Belabre. Le dernier magistrat en charge de l’enquete sur le meurtre de M. Moise avait demande, pour faire son travail, un million de gourdes tous les mois comme frais de fonctionnement, un vehicule blinde, des agents de securite, des visas pour huit membres de sa famille afin qu’il quittent le pays et une nouvelle residence.

Malgre les promesses du gouvernement, aucun moyen n’a ete mis a la disposition du juge Belabre pour instruire le dossier de l’assassinat de l’ancien locataire du Palais national. Il n’a meme pas pu prendre connaissance physiquement du dossier. Pire, son mandat est arrive a terme depuis le 25 avril dernier. Qu’est-ce qui a evolue depuis ? <>, a repondu mardi au Nouvelliste le magistrat Merlan Belabre.

Le juge Loubens Elisee, comme le juge Merlan Belabre, n’a jamais pu recevoir le dossier de l’assassinat de Me Dorval.

Il n’y a pas que les dossiers de l’assassinat du batonnier de l’ordre de Port-au-Prince, Me Monferrier Dorval et celui du president Jovenel Moise qui soient en suspens, c’est tout l’appareil judiciaire haitien qui est paralyse. La greve des greffiers qui entame sa cinquieme semaine ne fait que confirmer le dysfonctionnement de la justice haitienne.