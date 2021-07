Assassinat du président Jovenel Moïse : Trois anciens premiers ministres se disent dévastés par la nouvelle

L’assassinat du président de la République Jovenel Moïse continue de susciter les réactions de diverses personnalités et secteurs de la vie nationale. Outre les mots de sympathie et les vœux de prompt rétablissement adressés à la Première dame Martine Moïse blessée lors de cette attaque par des commandos armés au matin du mercredi 7 juillet 2021, les anciens premiers ministres Joseph Jouthe, Jean-Henry Céant et Evans Paul se disent être choqués, révulsés, consternés ou dévastés par la…