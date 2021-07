Dans le cadre de l’enquête judiciaire ouverte sur l’assassinat du président de la République Jovenel Moïse, le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Me Bed-Ford Claude a émis des invitations à destination de certains leaders politiques et hommes d’affaires du pays. Après la convocation de ceux qui étaient chargés de la sécurité du président c’est au tour l’homme d’affaires et leader politique Reginald Boulos, l’ancien sénateur et dirigeant…