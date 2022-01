Assassinat du pr?sident Mo?se : l’ancien s?nateur John Jo?l Joseph arr?t? en Jama?que, les ?tats-Unis donnent le ton de l’enqu?te

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’ancien s?nateur John Jo?l Joseph, objet d’un avis de recherche de la Police nationale d’Ha?ti, a ?t? arr?t? ? la Jama?que, a r?v?l? ce samedi 15 janvier la police jama?caine. Selon un rapport de la police judiciaire ha?tienne, John Jo?l Joseph est un ?l?ment cl? dans la planification du meurtre du pr?sident Mo?se survenu dans la nuit du 6 au 7 juillet.

Selon la presse jama?caine, John Jo?l Joseph a ?t? retrouv? en compagnie de trois autres ressortissants ha?tiens dans une communaut? rurale jama?caine o? ils vivaient incognito. Ils sont soup?onn?s d’?tre arriv?s sur l’?le par bateau depuis d?cembre 2021. Selon un communiqu? de la police jama?caine, les personnes retrouv?es en sa compagnie sont sa femme et ses deux enfants. Il a ?t? arr?t? vendredi soir dans la zone rurale de St Elizabeth par des membres de l’Unit? de lutte contre le terrorisme et le crime organis? et de la police divisionnaire de St Elizabeth.

En d?cembre dernier, le d?fenseur des droits humains, Pierre Esp?rance, avait d?nonc? des protections du gouvernement accord?es ? John Jo?l Joseph et Joseph F?lix Badio, un autre suspect potentiel. Selon Pierre Esp?rance, John Jo?l Joseph a pu laisser le pays sous la protection des actuels responsables de la Primature et de la pr?sidence ha?tienne.

L’ancien s?nateur John Jo?l Joseph est le deuxi?me suspect dans l’assassinat de Jovenel Mo?se ? ?tre interpell? ? la Jama?que apr?s l’ancien soldat colombien Mario Palacios Palacios. Son interpellation survient ?galement quelques jours apr?s celle de Rodolphe Jaar, un autre suspect important dans le cadre de l’enqu?te. Jaar avait ?t? interpell? en R?publique dominicaine, sur demande du FBI. Il avait demand? ? ?tre extrad? aux ?tats-Unis et fait part de son intention de collaborer avec les enqu?teurs am?ricains.

L’enqu?te sur l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se prend une nouvelle tournure depuis quelques jours aux ?tats-Unis. Apr?s les arrestations et inculpations du FBI, le S?nat am?ricain a introduit dans un projet de loi en cours d’adoption une partie r?clamant que l’administration Biden mette en branle les services pr?pos?s, le FBI, la CIA, DHS ? faire la lumi?re sur l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se, le 7 juillet 2021. Cette disposition ? ?t? introduite dans le projet de loi dit “Haiti Development, Accountability, and Institutional Transparency Initiative Act (S. 1104)”. <>, peut-on lire dans le texte qui doit ?tre soumis ? la Chambre des repr?sentants ult?rieurement.

Au plus tard, poursuit ce texte l?gislatif, 180 jours apr?s la pr?sentation du rapport requis par la sous-section, le Secr?taire d’?tat, en coordination avec l’Attorney General, le Secr?taire ? la s?curit? int?rieure et le Directeur de la Central Intelligence Agency, soumettra ? la Commission des relations ?trang?res du S?nat et la commission des affaires ?trang?res de la Chambre des repr?sentants une version actualis?e du rapport qui inclut tout d?veloppement significatif li? ? l’assassinat de l’ancien pr?sident d’Ha?ti Jovenel Mo?se. Le rapport exig?, a sp?cifi? cette loi, doit inclure une description d?taill?e des ?v?nements qui ont conduit ? l’assassinat de l’ancien pr?sident Jovenel, une description et un r?sum? de l’enqu?te, une identification des dates cl?s et les noms des personnes ?trang?res li?es ? l’assassinat et ? l’enqu?te sur l’assassinat. Une description du soutien apport? par les ?tats-Unis aux les efforts d?ploy?s par les autorit?s ha?tiennes pour enqu?ter sur l’assassinat de l’ancien pr?sident Jovenel Mo?se, une ?valuation de l’ind?pendance et de la capacit? des autorit?s ha?tiennes ? enqu?ter sur l’assassinat de l’ancien pr?sident Jovenel Mo?se. Une description de l’existence de tout personnes ?trang?res pr?c?demment employ?es par ou ayant servi de contracteur ou d’informateur pour le gouvernement des ?tats-Unis am?ricain impliqu?s dans l’assassinat de l’ex-pr?sident Jovenel Mo?se. Cette loi veut aussi que les parlementaires am?ricains obtiennent ?galement une description et l’identification des personnes ?trang?res impliqu?es dans l’ex?cution et la planification de l’assassinat de l’ancien pr?sident Jovenel Mo?se et une ?valuation des intentions de ces personnes ?trang?res.

Jean Daniel S?nat et Roberson Alphonse