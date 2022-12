Atelier Jean Marie Soulouque pr?t pour Artisanat en f?te

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Apr?s une premi?re ?dition aur?ol?e de succ?s l’an dernier, Artisanat en f?te s’ouvre le mardi 20 d?cembre au Karibe dans le quartier de Juv?nat sur le th?me : Atizana bay moun travay. L’artisan Jean Marie Soulouque, qui travaille dans le fer d?coup? depuis une trentaine d’ann?es, sera ? Artisanat en f?te. L’artisan attend deux grands rendez-vous : la finale de la Coupe du monde ce dimanche et l’ouverture d’Artisanat en f?te mardi prochain. Il se dit d?j? pr?t ? ?blouir les participants au Karibe.

C’est un artisan assez triste que Le Nouvelliste a appel? dans la matin?e du jeudi 15 d?cembre. Jean Marie Soulouque a fui son atelier qui est situ? ? Noailles ? cause de la guerre des gangs qui a ?clat? dans la zone le 17 octobre dernier. Tous les habitants se sont r?fugi?s ailleurs. Actuellement son atelier est vide. Les ?glises, les ?coles, les boutiques. La zone est devenue un d?sert, un lieu livr? aux bandits. Malgr? tout, Jean Marie Soulouque ne baisse pas les bras. Il cr?e. Le fer d?coup? est son unique m?tier. Il s’est r?fugi? ? l’atelier d’un autre artiste dans la commune. <>, se d?sole-t-il.

Jean Marie Soulouque a un seul espoir pour embellir ce moment de silence : Artisanat en f?te.<>, s’est r?joui Jean Marie Soulouque, 42 ans, p?re de trois enfants. <>, estime-t-il. Son atelier exposera beaucoup d’originalit?s, arbres de vie, animaux et pi?ces pour d?corer jardins et murs, miroirs, reine soleil, mobiliers comme tables et fauteuils. Son artisanat se veut un r?gal pour l’oeil et une f?te pour l’esprit.