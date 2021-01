Le festival « Haïti, le Printemps de l’Art », à travers « Akoustik Prods », met les projecteurs sur les vendeurs de tableaux et les artistes de rue. Une foire « Atis lari, penti a gogo », leur est dédiée, à l’Université Quisqueya (Uniq), le dimanche 24 janvier, entre 11 a.m. et 5 p.m., a confié à Le Nouvelliste Allenby Augustin, vendredi 22 janvier 2021. « Cette foire vise à mettre les projecteurs sur les vendeurs et sur les peintres de rue pour qu’ils puissent vendre le…