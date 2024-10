Attaque armée à Pont Sondé : le MJSP passe des instructions à la PNH pour rétablir l’ordre 

Les États-Unis confirment la résolution du problème d’Edgard Leblanc en lui promettant une protection complète pour son voyage à New York

2 327 déplacés à Cité Soleil et Delmas les 10 et 11 septembre 2024, selon l’OIM

« Ces crimes ne resteront pas impunis. Les auteurs et complices seront poursuivis jusque dans leur dernier retranchement », peut-on lire dans le communiqué.

Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique a réagi à la suite d’une attaque armée dans la localité de Pont Sondé, ce jeudi 3 octobre 2024. Dans un communiqué, il est indiqué que des instructions formelles ont été transmises à la Police nationale d’Haïti ( PNH ) afin de rétablir l’ordre et neutraliser les gangs armés qui sèment la terreur dans le département de l’Artibonite.

Getting your Trinity Audio player ready...

This content originally appeared on juno7 - Haïti News