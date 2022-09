Attaque contre le commissariat de Ma?ssade

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Augustin Mondestin, un des chefs de gang arm? ? Ma?ssade apr?s avoir ?chapp? de justesse ? une patrouille de police ? la grand-rue de Ma?ssade, mardi, a attaqu? ce mercredi 7 septembre un agent de police dans l’enceinte du commissariat de la ville. Outre l’agent Roger Jean, bless? par balle ? la jambe, le policier Wilderne Cabret est sorti bless? par des jets de pierres et de tessons de bouteilles. Trois autres agents quu ?taient sur place se sont enfuis pour ?viter le pire, avant de refaire surface pour d?fendre le commissariat.

Augustin Mondestin, l’auteur de l’attaque, et sa bande, quant ? eux, n’ont pas ?t? ?gratign?s au cours des ?changes de tirs avec les agents de la PNH en d?pit de l’intervention de l’Unit? d?partementale de maintien de l’ordre qui a eu le temps d’arriver sur les lieux. Ces agents (UDMO) ont bris? les serrures d’une maisonnette qui servait de cachette ? ces malfrats et ont pass? aux flammes tous les objets qui s’y trouvaient.

Accus?s de vol, viol et de d?tention ill?gale d’armes ? feu, les pr?sum?s bandits circulent librement munis de fusils-mitrailleurs et autres munitions au vu et au su de tous.

Recherch?s par la police, ils se sont r?fugi?s ? Ma?ssade comme de paisibles citoyens.

Les deux agents de police ont ?t? conduits ? l’h?pital pour recevoir les soins que leur cas n?cessite. Leurs jours ne sont pas en danger, selon l’avis des m?decins.

<>, a rapport? Cadenet Jean, un riverain de la zone.

Interrog? sur ce qui s’est pass? mardi soir et mercredi matin au commissariat de Ma?ssade, un agent de police ? la direction d?partementale de la Police nationale d’Ha?ti a r?pondu laconiquement au journal que la Police nationale d’Ha?ti (PNH) a renouvel? sa d?termination ? combattre les gangs arm?s qui ne cessent de semer le deuil au sein de la population ha?tienne.

Parall?lement, des voix s’?l?vent ? Ma?ssade et ? Hinche pour condamner l’attaque perp?tr?e contre l’agent de police et le commissariat de Ma?ssade. Les organisations de d?fense des droits humains dans le d?partement du Centre, de simples citoyens et des religieux montent au cr?neau. <>, d?nonce Cen?s, journaliste reporter de <>.

Le journaliste a fait savoir que Augustin Mondestin est un d?linquant, un r?cidiviste qui a particip? ? plusieurs actes r?pr?hensibles. <>, a d?clar? le journaliste, choqu? et r?volt? par l’attaque des bandits sur les policiers du commissariat de Ma?ssade.