Attaque de gangs armes : Carrefour sur le qui-vive, la police nationale se dit prete

Les gens reduisent considerablement leur deplacement. Avant la tombee de la nuit, les rues de la commune de Carrefour, qui sont generalement tres animees, deviennent desertes. Le commerce informel et les rares entreprises qui fonctionnent encore ferment leurs portes plus tot que d’habitude depuis le debut de cette semaine. La population dans la crainte d’une attaque des groupes armes de Village-de-Dieu et de Grand-Ravine reste terree chez elle. Pour rassurer la population, la Police nationale d’Haiti a augmente ses patrouilles et renforce sa presence.

<>, confie au Nouvelliste un habitant de Mahotiere qui a encore a l’esprit les evenements de novembre 2020 quand un gang arme a voulu s’implanter dans la zone. Le jeune policier Markenson Bontemps, tue vendredi dernier a Mariani lors de la premiere attaque des groupes armes de Village-de-Dieu et de Grand-Ravine, vivait dans ce quartier.

A Carrefour, parallelement aux actions des forces de l’ordre, les gens s’organisent comme ils le peuvent pour se proteger, ainsi que leurs quartiers. <>, assure un habitant de Brochette, un autre quartier de Carrefour.

L’un des chefs du groupe arme de Grand-Ravine a annonce cette semaine qu’il allait attaquer maintenant la population de Carrefour apres l’echec de sa tentative de controler le marche et l’abattoir de Mariani. Il critique un autre groupe arme implante a Carrefour qui serait proche de son grand rival avec qui il est en guerre depuis le 1er juin, le groupe arme de Tibwa.

<>, promet le responsable du commissariat de Omega, le commissaire Pierre Belamy Samedi. <>, revele-t-il, se felicitant de la bonne collaboration de la population avec les forces de l’ordre.

Des renforts de l’Unite departementale de maintien de l’ordre (UDMO) ont ete depeches a Carrefour depuis vendredi dernier, ajoute-t-il. Puisque les bandits avaient utilise un bateau pour attaquer la zone de Mariani par la mer, <>, affirme le commissaire de police qui intervenait jeudi matin sur radio Magik9.

Le commissaire Samedi a rappele que meme si Mariani se trouvait dans la commune de Gressier, les policiers de Carrefour etaient en premiere ligne, vendredi dernier, pour repousser l’attaque des bandits de Grand-Ravine.

<>, declare le commissaire de police Pierre Belamy Samedi.

La guerre des gangs declaree depuis le 1er juin 2021 a Martissant opposant les groupes armes de Village-de-Dieu et de Grand-Ravine a celui de Tibwa a deja eu de serieuses consequences sur la vie de la population a Carrefour. Des consequences sanitaires, economiques et sociales. Aujourd’hui, cette population vit dans l’angoisse d’une nouvelle attaque de ces groupes armes…