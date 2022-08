Attention ? l’engrenage et ? l’enlisement

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Nouvelliste a appris de sources concordantes que le gouvernement du Canada a approuv?, mercredi 10 ao?t 2022, le permis d’exportation pour les v?hicules blind?s de transport de troupes command?s par Ha?ti.

Ces ?quipements qui font d?faut ? la Police nationale d’Ha?ti (PNH) devraient arriver bient?t ? Port-au-Prince, ont certifi? au journal des personnes qui suivent de pr?s le dossier.

Les v?hicules blind?s de transport de troupes constituent le principal avantage des forces de l’ordre sur les bandits qui font r?gner la terreur dans la r?gion m?tropolitaine depuis des mois.

Cependant les v?hicules ne suffiront pas pour r?soudre tous les probl?mes auxquels sont confront?s les autorit?s.

On ignore pour le moment la situation des arsenaux de la PNH en armes et munitions.

Personne ne sait si les troupes sont entra?n?es, en quantit? suffisante et motiv?es.

Quelles sont les moyens d’intelligence et d’information dont disposent les autorit?s civiles et polici?res ?

Quel est le plan global ? Quels sont les objectifs ? Quels buts politiques et quelle route est trac?e pour revenir ? la paix dans la cit? ?

On ne sait pas.

On ne connait m?me pas si la volont? politique existe au sein du gouvernement Henry pour prendre ? bras le corps le dossier de l’ins?curit? et les autres pikan kwena de la R?publique.

Les armes ne sont pas destin?es ? construire ni ? produire de la croissance ou du bonheur. Elles sont une partie de la solution.

Le gouvernement a cinquante probl?mes majeurs qu’il doit adresser en m?me temps. Il ne doit pas croire un instant que les blind?s vont r?sorber la d?pr?ciation de la gourde, remplir les cuves ? essence, donner ? manger moins cher ? la population, stopper la crise des voyageurs clandestins, en finir avec les kidnappings, elatriye.

Avec l’arriv?e prochaine des transporteurs de troupes blind?s, il faudra redoubler d’intelligence pour ?viter l’engrenage et l’enlisement.

Car ne nous cachons pas derri?re notre petit doigt, le pays est m?r pour toutes les crises.