Au Cap-Haïtien, Jerry Tardieu lance son dernier ouvrage et attire la grande foule.

Le 29 mars 2023, le Cap-Haïtien a accueilli une activité majeure sur le campus de la Faculté de droit, des sciences économiques et de gestion de l’UEH. Jerry Tardieu y a présenté et signé son dernier livre, « Une dernière bataille pour la constitution : stabilité, sécurité et intégration de la diaspora ». La date de sortie officielle de cet ouvrage coïncide avec le 36è anniversaire de la constitution haïtienne. L’événement a attiré une foule nombreuse et enthousiaste composée majoritairement de jeunes et d’étudiants.

L’ancien député Jerry Tardieu a abordé des questions cruciales telles que la sécurité, la gouvernance et la constitution. Les étudiants ont fait preuve de persévérance pour obtenir une dédicace de l’auteur, formant de longues files d’attente dès 16 heures. Malgré la chaleur et les lignes interminables, leur enthousiasme ne s’est pas estompé.

Jerry Tardieu, ancien député de Pétion-ville, a profité de l’occasion pour revenir sur les propositions d’amendement de la Commission Spéciale qu’il avait présidée à la Chambre basse. Le leader de En Avant a souligné que les recommandations visaient à faciliter une cohabitation fluide entre les trois pouvoirs d’état responsables et autonomes pour faciliter une meilleure gouvernance en Haïti.

Cependant, l’auteur a exprimé ses inquiétudes quant à la polarisation politique actuelle et l’ambiance délétère qui, selon lui, ne permettent pas une révision constitutionnelle majeure. Il mise néanmoins sur une « dernière bataille » pour obtenir un « consensus sociétal minimal » sur quelques changements importants, tels que la suppression de l’étape de ratification du Premier ministre et la mise en place d’un système de gouvernance avec un seul maire au lieu d’un cartel municipal de trois membres.

Tardieu plaide également pour une levée plus facile de l’immunité des parlementaires enfreignant la loi, la révision de la mission de la Cour des comptes et du CEP, et l’intégration de la diaspora dans le processus électoral. Enfin, il insiste sur la nécessité de renforcer les forces de sécurité publique en leur offrant un encadrement légal adéquat pour protéger et servir la population.

