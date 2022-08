Au commencement ?tait la forge pour Bruno Ricoeur de Noailles

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

En cherchant du c?t? de l’enfance, on d?couvre un gar?on n? ? Croix-des-Bouquets d’un p?re forgeron et d’une m?re commer?ante. Bruno ?tait un enfant qui, tr?s t?t, manifestait un talent pour la forge, ? la grande fiert? de ses parents. Il sera le seul de sa famille ? pratiquer cet art.

Ricoeur offre ? premi?re vue l’image d’une bonne personne. Bon comme le pain. Il aime raconter des histoires de sa forge. Quand il part dans une lodyans, il se laisse emporter par ses souvenirs.. Quand il parle, Bruno manie des paraboles, le visage marqu? par la qui?tude et le plaisir. Sa forge a une histoire, elle remonte au temps de son arri?re-arri?re-grand-p?re. Il nous apprend que cette forge a re?u son bapt?me de feu le 2 f?vrier 1802. La forge et sa r?sidence ne font qu’un. L’artisan travaille chez lui et ne vit que pour son art. <>, a lanc? Bruno. Son atelier est une caverne d’Alibaba de pi?ces o? transpirent les souvenirs des temps anciens.

Install? dans sa ”bitasyon” donnant sur un magnifique jardin, Bruno Ricoeur, forgeron de son ?tat, met sa forge au service de plusieurs artisans de Noailles. Quand on a besoin d’assembler des pi?ces de m?tal ou quelques objets r?clamant du feu, de la forge, on s’oriente vers Ricoeur.

Au commencement ?tait le verbe ? Non. Pour Bruno Ricoeur, au commencement ?tait la forge. Il est h?ritier de l’une des plus anciennes forges du pays. Cette ann?e, Bruno Ricoeur participe ? Artisanat en f?te. Passionn?, rude travailleur, 58 ans, il vit comme un vieux sage dans le village artistique de Noailles ? Croix-des-Bouquets.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.