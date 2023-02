Au-delà de l’indignation, j’en appelle à la mobilisation politique et citoyenne

The content originally appeared on: News Americas Now

Le 3 janvier 2023, les juges d’instruction du Pôle santé du tribunal judiciaire de Paris ont rendu une ordonnance de non-lieu pour clôturer l’information judiciaire que nous avons déclenchée en déposant, le 23 février 2006, une plainte pénale pour « Mise en danger d’autrui par violation délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence. Administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l’intégrité physique d’autrui. Tromperies sur les qualités substantielles et les risques inhérents à l’utilisation des marchandises. »

Pour rappel, le chlordécone est un pesticide de

type organochloré. C’est une substance très stable, qui se dégrade

difficilement et qui s’accumule durablement dans les sols et les

graisses. Cette molécule, dont la dangerosité était connue, a été

commercialisée légalement en France, entre 1981 et 1990, sous le

nom de Curlone, et utilisée en Guadeloupe et Martinique pour lutter

contre le charançon, un insecte très nocif pour les bananiers.

Alors que l’usage du chlordécone a été définitivement banni en 1990

en France hexagonale, les préparations à base de chlordécone n’ont

été interdites d’usage dans nos deux régions qu’en 1993, suite à

deux arrêtés ministériels qui ont autorisé les importateurs des

Antilles à continuer à vendre et utiliser du chlordécone pour

écouler leurs stocks.

Mais tout cela serait resté secret, ignoré par les

populations antillaises, si ce n’était l’arrivée, en 2002 à

Dunkerque, d’environ 2 tonnes de patates douces en provenance de la

Martinique, dont le procureur de la République a exigé

l’incinération sur le port même. C’est alors que l’information a

été portée à notre connaissance par un ami militant écologiste,

Gérard Borvon – que je ne cesserai jamais de remercier de nous

avoir alertés sur cette pollution majeure qui était complètement

occultée aux Antilles.

Une plainte au pénal

Dès que nous l’avons su et après avoir lu le

rapport Bonan et Prime, nous avons ébruité l’information et, avec

un groupuscule de militants écologistes et quelques agriculteurs

guadeloupéens partisans d’une agriculture paysanne, nous avons

parcouru la Guadeloupe, distribué des tracts, multiplié les

réunions et les interviews sur les médias pour éveiller les

consciences, en vain. L’indifférence et l’inertie qui étaient

opposées à nos cris étaient à la mesure de la confiance aveugle des

populations antillaises envers…