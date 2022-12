Au lendemain d’une finale de l?gende, l’Argentine attend ses h?ros trois ?toiles

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

“Coronados de gloria”! Couronn?s de gloire, comme dans les paroles de l’hymne national argentin, les champions du monde aux trois ?toiles de Lionel Messi s’appr?taient ? retrouver dans la nuit de lundi ? mardi Buenos Aires r?solue ? prolonger la f?te, malgr? d?j? une nuit de liesse apr?s une finale de l?gende.

Les hommes de Lionel Scaloni ?taient attendus mardi vers 02H25 locales (05H25 GMT) ? l’a?roport d’Ezeiza de Buenos Aires et, non plus lundi vers 19H00 locales, ont indiqu? ? l’AFP des sources de la compagnie Aerolinas Argentinas.

Apr?s une r?ception priv?e au salon VIP ? l’a?roport, quelques heures de repos au tout proche centre d’entra?nement de la F?d?ration argentine de football (AFA), l’?quipe nationale a donn? rendez-vous ? partir de la mi-journ?e, mardi, “pour f?ter le titre mondial avec les supporters”, a l’Ob?lisque au coeur de la capitale, a annonc? dans un tweet la “Seleccion”.

Ses joueurs diffusaient d?j? lundi sur les r?seaux sociaux des photos de chacun d’eux, posant dans l’avion avec la Coupe dans les bras.

“Bonjour champions ! Non, ce n’?tait pas un r?ve !”, a aussi tweet? la s?lection au lever du jour en Argentine.

Une interrogation demeurait sur la r?ception, ou non, des joueurs au balcon du Palais pr?sidentiel, la Casa Rosada, avec des politiciens argentins soucieux de ne pas ?tre per?us comme profiteurs d’un succ?s sportif, dans un pays ? la polarisation politique impitoyable.

D’ores et d?j? l’autorit? des routes, Corredores Viales, prenait des dispositions de d?viation et pour s?curiser les 32 km d’autoroute entre l’a?roport et le centre de la capitale, en pr?vision d’une in?vitable ru?e de supporteurs.

Car parmi le million de supporters, qui ont f?t? jusque tard dans la nuit ? Buenos Aires dans une “alegria” XXL le 3e titre mondial de la “Seleccion”, nombreux ?taient ceux r?solus ? revenir f?ter les h?ros de Scaloni. Voire aller les escorter depuis l’a?roport.

“D?s qu’ils vont arriver, couronn?s, on se doit de les recevoir, et de leur dire: merci, les gars”, d?clarait ? l’AFP Jos? Luis Quinoga, 56 ans, aux abords de l’Ob?lisque, par une douce matin?e d’?t? o? l’expression “comme un lundi” prenait un sens nouveau pour beaucoup d’Argentins.

F?te d?mesur?e, mais propre

“Cela ne fait que commencer, et ?a ne finira pas demain, parce qu’ils arrivent demain. On va continuer encore un peu”, lan?ait tard dans la nuit ? l’AFP Veronica Silva, une enseignante de 44 ans, au contre de Buenos Aires o? longtemps une mar?e ciel et blanc, a continu? de sauter, chanter, agiter des drapeaux, inlassablement.

Remarquablement pour une foule d?mesur?e -environ un million sur la grande Avenue 9 de Julio selon la municipalit?- “il n’y a eu aucun incident a signaler. C’est tr?s positif comment les gens se sont comport?s”, a indiqu? un porte-parole ? l’AFP.

Moins d’une vingtaine d’arrestations, pour tentatives de vol ou violences isol?es, avaient ?t? rapport?es selon un bilan initial lundi, sugg?rant que si les Argentins savent gagner, ils savent aussi faire la f?te. L’AFP a pu constater quelques vitrines endommag?es aux abords de l’Ob?lisque, o? les services de nettoyage s’affairaient lundi.

Trente-six ans apr?s le dernier sacre mondial de l’Argentine (1986), ils f?taient l’apoth?ose de l?gende d’un joueur de l?gende: l’Argentine de Lionel Messi venait de remporter la Coupe du monde en battant aux tirs au but la France (3-3, 4 tab ? 2), au terme de l’un des plus grands matchs de l’histoire du football.

Apr?s quatre ?checs ? un Mondial depuis 2006 c’?tait cette fois le soir de Messi, au bout du suspense dans une terrible ?preuve dont le gardien argentin Emiliano Martinez a ?t? le h?ros.

Cette troisi?me ?toile pour l’Albiceleste, apr?s celles des ?quipes de Daniel Passarella (1978) puis Diego Maradona (1986), portera la marque de Messi, imm?diatement d?sign? meilleur joueur du tournoi.

Ce titre mondial lui permet de rejoindre dans la l?gende Maradona, “el pibe de Oro”. Il surpasse aussi Pel?, avec 13 buts en cinq ?ditions de la comp?tition reine du football, un de plus que le Br?silien aux trois titres mondiaux.

Gloire ?ternelle, merci

“Nous sommes champions du monde!”, a lanc? Messi au micro, extatique. “Qu’est ce que je peux demander de plus?”. Avant de rassurer ses fans: “Je veux vivre quelques matchs de plus” avec la s?lection.

“Gloire ?ternelle”, “Merci, Messi”, “Champions du monde !” ou juste “Merci !” titraient les quotidiens argentins, dont beaucoup ont r?alis? des ?ditions sp?ciales, ?puis?es dans les kiosques aux premi?res heures de la matin?e.

Pour la France tenante du titre, la derni?re marche ?tait celle de trop. Malgr? son joyau, Kevin Mbapp?, qui compte d?srormais 12 buts en Coupe du monde, autant que Pel?. Et un tripl? en finale, une premi?re depuis l’Anglais Geoff Hurst (1966), qui lui offre le titre de meilleur buteur du tournoi (8).

Mais la France ne deviendra pas la 3e nation ? conserver le plus grand des troph?es du football, comme l’ont fait l’Italie (1934 et 1938) puis le Br?sil du “roi” Pel? (1958 et 1962).

“Nous reviendrons”, a promis lundi Kylian Mbapp? sur son compte Twitter, ses premiers mots au lendemain de la d?faite des Bleus, publi?s alors que l’?quipe ?tait sur le chemin du retour. “Le r?veil est difficile”, a r?sum? le compte Twitter de l’?quipe.

Leur s?lectionneur Didier Deschamps dira d?but 2023 s’il continue ou s’il passe la main.

Selon la F?d?ration fran?aise de football, les joueurs fran?ais devaient arriver vers 20h00 (19h00 GMT) ? l’a?roport de Roissy et aller saluer leurs supporteurs Place de la Concorde au centre de Paris.

Derni?res ovations d’un Mondial hors normes, tant dans les investissements que dans les pol?miques. Pendant lequel plus d’un million de visiteurs se sont rendus au Qatar, et 3,4 millions de supporteurs ont assist? aux matches dans les stades, a annonc? la Fifa lundi.

Philippe BERNES-LASSERRE/AFP