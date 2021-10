Au menu d’un mardi d’octobre dans le bourbier haitien….

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ce mardi, pour une deuxieme journee consecutive, le commerce, les ecoles,les banques commerciales, l’administration publique, le transport… sont restes paralyses a Port-au-Prince et dans les grandes villes de province sur fond d’aggravation de la penurie d’essence provoquee par les gangs qui ont resserre leur etau autour du terminal petrolier de Varreux, a appris Le Nouvelliste.

Si la situation penalise et conduit aux bords de la discontinuite des services essentiels, il n’y a pas d’amelioration en vue dans les prochaines heures. Les syndicats de transport, a l’initiative du mouvement <> contre l’insecurite, maintiennent leur mot d’ordre pour ce mercredi. <>, a confie au Nouvelliste le porte-parole de la FOSAH, Jacques Anderson Desroches. Il dit avoir note le mepris des autorites qui n’ont pipe mot depuis le debut de ce mouvement.

Le syndicaliste, Jacques Anderson Desroches a rejete d’un revers de main toute liaison avec les gangs. <>, a-t-il dit. <>, a deplore un autre syndicaliste, Joseph Montes, du front unifie des transporteurs et travailleurs Haitiens,interroge par radio Vision 2000. A partir de jeudi, la population devra se ravitailler, a poursuivi Joseph Montes, soulignant que si le PM Ariel Henry ne respecte pas les revendications a l’origine de ce mouvement, il n’aura d’autre choix que de laisser le pouvoir.

Le puissant chef de gang,Jimmy “Barbecue” Cherizier, leader de ‘G9’, interroge lundi soir par radio Mega, a demande le depart du Premier ministre Ariel Henry. Il a soutenu que la seule raison qui explique le blocage autour du terminal de Varreux est pour obtenir la demission du chef de l’executif.

Si Ariel Henry demissionne a 8 heures am, a 8 h 05 am, les routes seront debloquees et les camions transportant des produits petroliers pourront faire le plein, a affirme Cherizier. Le chef de l’Office de protection du citoyen( OPC), Me Renan Hedouville, intervenant sur les effets de la penurie d’essence, a critique le support d’une frange de la communaute internationale au PM de facto, Ariel Henry. << Aujourd'hui, on est face a une eventuelle catastrophe humanitaire avec des dirigeants incapables d'assurer une bonne gouvernance pour le pays et de proteger la population en matiere de securite et de soins sanitaires.

En depit du cri d’alarme lance par les Nations unies sur cette crise de carburant, l’OPC tient a preciser que l’opinion nationale avisee et les observateurs au niveau de l’opinion internationale rendront une frange de la communaute internationale, responsable de cette crise avec son soutien a l’actuel gouvernement de facto, conduit par le Docteur Ariel Henry, indexe dans l’assassinat du President Jovenel Moise >>, a indique l’OPC dans un communique, mardi 27 octobre.

<>, est une bonne chose. Cependant, l’ONU a travers le BINUH ne peut pas se dedouaner car, aujourd’hui plus que jamais, Haiti est sous la coupe reglee de l’ONU, qui nous a impose un Premier ministre de facto, sans un accord avec des secteurs vitaux de la vie nationale… >>, a critique Me Renan Hedouville, l’une des critiques si ce n’est pas l’un des opposants le plus farouche a Ariel Henry.

Entre-temps, pendant toute la matinee et en fin d’apres-midi, des tirs a l’armes automatiques ont ete signales en plusieurs endroits au bas de Delmas et du bas de la ville ( Port-au-Prince). Ni les camions ni les employes n’ont pu se rendre au terminal de Varreux, a appris le journal en fin d’apres-midi. <>, a confie une source proche du secteur petrolier. Pour assombrir encore plus le tableau, selon la source, les gangs de Ti Gabriel et Isca se sont affrontes ce mardi a Cite Soleil. Ces gangs s’affrontent a quelques centaines de metres du terminal de Varreux.

En fin d’apres-midi, une source policiere contactee par le journal a confie qu’il y a eu des accrochages entre des gangs armes et des elements de la police jusqu’en fin d’apres-midi en plusieurs endroits dont au bas de Delmas, dans les parages du terminal petrolier de Varreux. Plusieurs sources ont indique au journal qu’a l’entree Sud de Port-au-Prince, les gangs de Ti Lapli et Izo s’appretent a reprendre les armes contre le gang de Chrisla. <>, a confie cette source sous le couvert de l’anonymat. Des jeunes volontaires sont egalement recrutes pour rejoindre le gang de Chrisla, a explique cette source.

Ce mardi est le 11 jours de sequestration de 17 etrangers dont 16 ressortissants americains, enleves a Croix-des -Bouquets le samedi 16 octobre par le gang des 400 Mawozo.

La Maison Blanche, selon le Miami Herald, indique ce mardi que le president Joe Biden est directement implique dans les efforts de sauvetage des 17 missionnaires, incluant cinq enfants, et que toutes les options possibles sont sur la table pour obtenir leur liberation. Apres avoir deploye trois agents du FBI dimanche, les Etats-Unis ont envoye un nombre significatif de specialistes de ses forces de l’ordre et des specialistes dans la recuperation d’otages pour travailler etroitement avec le ministere, les familles et le gouvernement haitien pour essayer de coordonner et organiser un recouvrement, a confie Jake Sullivan, le conseiller a la securite nationale du president Joe Biden.

Roberson Alphonse