Migration : au moins 189 ressortissants haïtiens interceptés en mer par les autorités des Bahamas et de Turks and Caicos.

Pas moins de 189 ressortissants haïtiens ont été interceptés en mer près des îles Turques et Caïques le samedi 1er juillet 2023. Cette opération a été menée conjointement par une patrouille de la branche marine de la police de Turks and Caicos et la “Royal Bahamas Defence Force”.

Les migrants interceptés – 140 hommes dont un mineur et 49 femmes – étaient à bord d’un navire en bois de 40 pieds. Après leur arrestation, ils ont été déférés par devant les autorités migratoires pour les suites nécessaires, selon un communiqué publié par la police des îles Turks et Caicos.

En marge de cette intervention, le chef de la police de l’archipel, Trevor Botting, a déclaré que la région des Caraïbes du Nord faisait face à une augmentation du nombre de navires cherchant à faire passer des migrants au niveau des îles Turcs et Caïques et des Bahamas. “Jusqu’en 2023, 21 navires ont été interceptés par la branche marine du RTCIPF avec plus de 2600 migrants en détention. Le nombre de navires et de personnes détenus dépasse le total de l’année précédente”, a-t-il souligné.

Qualifiant cette situation de menace croissante pour la sécurité nationale de Turks and Caicos, Trevor Botting a fait savoir que les autorités de son pays travaillent en étroite collaboration avec celles des Bahamas pour apporter une réponse adéquate à cette problématique.

