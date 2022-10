Au moins un mort, de nouveaux pillages et un sous-commissariat attaqu? ? Port-au-Prince lundi 10 octobre 2022

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Plusieurs milliers de personnes, en choeur avec un animateur mont? sur un camion sonoris?, ont scand? <>, sous un ciel bleu clair, lundi 10 octobre 2022.

La foule, compacte, sortie de Fourgy — sur les terres de Pierre Killick S?m?lus, alli? et camarade politique de l’ex-d?put? Arnel B?lizaire avec qui il a ?t? arr?t? puis lib?r? — a long? la route nationale num?ro 1, travers? l’entr?e du centre-ville de Cit? Soleil, th??tre, il y a peu, de violents accrochages arm?s entre G-9 et G-Pep ayant fait des centaines de morts et des milliers de d?plac?s.

Le cort?ge, bruyant, hurlant contre la vie ch?re, l’ajustement des prix des produits p?troliers, le Premier ministre Ariel Henry et contre l’envoi d’une force arm?e demand?e par les autorit?s pour r?soudre la crise humanitaire, aggrav?e par la fermeture du terminal p?trolier de Varreux par le chef de gang du G-9 depuis un mois, est pass? tout pr?s de cette infrastructure. Sur des vid?os ayant circul? sur les r?seaux sociaux, on pouvait voir Jimmy Ch?rizier encourageant lui aussi ses partisans et les manifestants.

Au carrefour de l’a?roport, <>, la manif de Cit? Soleil a ?t? rejointe par d’autres manifestants partis du Champ de Mars en direction de Delmas 60. Au niveau de Delmas 40, les forces de l’ordre ont tent? de disperser la foule ? coup de gaz lacrymog?ne. Les manifestants ont r?sist? et ont progress? jusqu’? Delmas 48 o? les unit?s anti-?meutes de la PNH ont eu raison de la foule qui voulait demander, en face de l’ambassade du Canada, o? sont les blind?s command?s depuis des mois par l’Etat haitien aupr?s d’une entreprise canadienne.

Repouss?s, des manifestants rouge de col?re, ont attaqu? d?s entreprises et des maisons priv?es ? coups de pierre. ? Delmas 35, des manifestants ont enfonc? la barri?re d’un h?tel. Sur des images film?es par des journalistes, on a vu des manifestants piller cet h?tel. Certaines sources ont indiqu? que des pilleurs seraient bless?s au moment des faits. En contrebas, non loin de Delmas 17, une jeune femme qui manifestait, touch? ? la t?te par un projectile, a rendu l’?me.

Pierre Killick S?m?lus, intervenant dans la presse, a d?nonc? le comportement des agents de l’ordre au cours de la manifestation. <>, a rapport? au journal, Killick Semelus en fin d’apr?s-midi.

Des manifestants ont d?pos? le cadavre encore chaud de la jeune femme ? l’entr?e du bureau de l’ONA de Delmas 19, gard? par un contingent de la police alors que des tirs ? l’armes lourdes ?taient signal?s au niveau de la route de l’a?roport qui concentre un grand nombre d’entreprises. La police a d? intervenir pour repousser des individus arm?s, a confi? une source alors qu’aucun responsable ou porte-parole de la PNH n’est jamais disponible pour expliquer, pour communiquer des bilans.

Un peu plus t?t dans la journ?e, quelques centaines de personnes, ? l’initiative du Secteur D?mocratique et populaire, branche Nenel Cassy, ont manifest? ? Delmas 30 apr?s une conf?rence de presse donn?e par le SDP. <>, a indiqu? l’ancien s?nateur Nenel Cassy.

Sur les r?seaux sociaux, des vid?os montrant des manifestations ? Fermathe ont ?t? partag?es ainsi que celles de l’attaque d’un supermarch? de Laboule 12.

<>, a confi? une source polici?re en fin d’apr?s-midi, avant que l’effroi n’enveloppe un peu plus les habitants de Thomassin et des environs. A coups d’armes automatiques, des bandits ont attaqu? le commissariat de Thomassin 25.

Sur des photos, on peut voir des impacts de projectiles ? l’int?rieur de cette antenne de la PNH. Clo?tr?s, rong?s par la peur, des r?sidents de ces quartiers ont cru vivre leurs derniers jours et ont exp?riment? l’horreur devenue fait divers pour les populations d’autres quartiers de la zone m?tropolitaine dont Martissant, Cit? Soleil, Bon Repos, Torcel ou Tabarre.

Pour le moment, la PNH, l? encore, n’a donn? aucune information. Son dernier poste concerne ses efforts pour lib?rer le terminal p?trolier de Varreux.

<>, a inform? la PNH.

<>, poursuit la PNH.

Si ? Port-au-Prince, au Cap-Ha?tien, aux Gona?ves la mobilisation contre le PM, ?maill?e de violence, de pillages est loin de s’?tioler, aucune r?solution politique n’est ? l’horizon, en d?pit des appels au dialogue politique renouvel?s par la communaut? internationale qui dit examiner la demande d’aide arm?e du gouvernement pour aider ? r?soudre la crise s?curitaire qui aggrave la crise humanitaire.