Au Parc Sainte-Thérèse, les obsèques de la journaliste Liliane Pierre-Paul ont été chantées

Au parc Sainte-Thérèse de Pétion-ville, les funérailles de la journaliste Liliane Pierre-Paul ont été chantées ce samedi.

A travers une cérémonie oecuménique, les obsèques de la journaliste Liliane Pierre-Paul, décédée à l’âge de 70 ans le 31 juillet dernier, ont eu lieu ce samedi 12 août au parc Sainte-Thérèse de Pétion-ville en présence de plusieurs politiciens, journalistes, membres du gouvernement ainsi que des membres de la famille de la défunte.

Des centaines de personnes ont salué ce samedi la mémoire de Liliane Pierre-Paul , considérée comme une icône de la presse haïtienne. Après l’avalanche d’hommages qui ont déferlé sur les réseaux sociaux, la présentatrice vedette du journal 4 è sur lradio Kiskeya a reçu un dernier hommage lors de ses funérailles au parc Sainte-Thérèse de Pétion-ville où la fanfare de la police nationale a interprété le générique de son journal.

Dans son discours, Marvel Dandin, ami de longue date de Liliane Pierre-Paul, a rappelé la bataille acharnée menée par Lili lors de son vivant. “Pou Ayiti sa ou soufri kont ou”, a-t-il lâché. Le DG de radio Quisqueya rappelle aussi les mauvaises expériences qu’a connues la défunte pour sa prise de position durant la période de la dictature où elle a été emprisonnée et exilée.

Stephane Pierre Paul, le petit frère de Liliane Pierre-Paul dans une voix pleine de chagrin a déclaré que la journaliste va manquer à la famille, à la communauté haïtienne après qu’il a fini par raconter une anecdote à propos de la défunte. “Espirityèlman nan lespri nou n ap toujou rete soude”, a-t-il dit tristement.

Bien avant cette cérémonie funèbre, deux journées d’hommages ont été organisées en mémoire de Liliane Pierre-Paul les 10 et 11 août 2023 respectivement au Palais Municipal de Delmas et dans les jardins de radio Kiskeya. Plusieurs personnalités issues du secteur médiatique et de la classe politique ont salué la mémoire et le courage de cette vaillante femme qui a consacré sa vie de journaliste dans la lutte de la liberté de la presse et d’une nouvelle Haïti.

Il faut noter que des dérapages ont eu lieu pendant le déroulement des funérailles. Quelques militants ont perturbé le bon déroulement de la cérémonie en lançant des bouteilles d’eau et des chaises sur quelques figures politiques venus assister aux obsèques de la journaliste. Pour ces militants, ces hommes politiques ne sont pas dignes d’être présents dans l’espace, ce qui a provoqué des échauffourées tout au long de la cérémonie.

Pour rappel, Liliane Pierre-Paul est née dans la commune de Petit-Goâve en 1953. Elle a milité toute sa vie pour la liberté d’expression en Haïti. Elle a été pendant un temps présidente de l’Association nationale des médias haïtiens. Elle est morte le lundi 31 juillet à la suite d’un malaise qui s’apparente à une crise cardiaque.

