Au Saint-Esprit, le rendez-vous des reines a enchanté le public

Kerrydjah Kabile, 13 ans la reine du Carnaval, Cédélia Adolphe, 10 ans, mini-reine, Mahelinaï-Kanellya Melchior, 8 ans, première dauphine de la mini-reine et Orléna Savon-Fredon, 7 ans, deuxième dauphine de la mini-reine ont paradé pendant deux heures.

Les ambassadrices du carnaval 2023 ont défilé au rythme des chars, des sonorités des groupes à pieds Dynamik Carnaval et Gwanaval qui ont donné le ton, et sous les chaleureuses appréciations de petits et grands. Un moment convivial avec la participation du service de sécurité qui a contribué à la bonne organisation de ces animations carnavalesques.

